Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên QL6, thuộc địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khiến hai cha con đi trên xe máy tử vong tại chỗ, trong đó bé trai mới chỉ tròn 3 tuổi.

Theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, lãnh đạo UBND xã Hát Lót xác nhận thông tin trên là đúng và cho biết nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Thông tin thêm từ Chi cục QLĐB I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h20' ngày 4/7 tại Km 280+900, QL6, thuộc địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Thời điểm trên, anh N.M.T. (SN 1989, trú tại TK 10, xã Hát Lót) và con trai là N.N.B. (SN 2019) đi trên xe máy BKS 26B2-093.xx lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội thì xảy ra va chạm với ôtô tải do H.V.T. (sinh năm 1990, ở Phù Yên, Sơn La) lái hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, cho biết vụ tai nạn khiến anh T. cùng con tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nằm dưới bánh ôtô.

Đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn đường, lực lượng chức năng chưa kết luận về nguyên nhân tai nạn.

Bình Dương: Phát hiện nam sinh viên nằm chết giữa đường, hiện trường có vết trầy dẫn tới chiếc xe máy của nạn nhân dài 50m Lực lượng chức năng hiện đang điều tra làm rõ vụ nam sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM được phát hiện nằm chết giữa đường bên cạnh chiếc xe máy.

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