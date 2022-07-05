Lực lượng chức năng hiện đang điều tra làm rõ vụ nam sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM được phát hiện nằm chết giữa đường bên cạnh chiếc xe máy.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, vào ngày 5.7, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ một nam sinh viên được phát hiện nằm tử vong giữa đường.

Vụ chết người được phát hiện rạng sáng cùng ngày ở một tuyến đường trong khu Đại học quốc gia TPHCM, đóng trên địa bàn phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Danh tính thanh niên này cũng được xác định tên là Nguyễn Đức Trí, 21 tuổi, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Theo đó, hơn 1h sáng cùng ngày, các sinh viên đi về trên con đường Marie Curie dẫn từ Đại học Nông Lâm vào Làng đại học quốc gia TPHCM thì phát hiện một nam thanh niên mặc đồ đá bóng nằm giữa đường.

Ngay sau đó, Công an phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An có mặt gọi báo nhân viên y tế tới kiểm tra và nạn nhân được xác định đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, Công an tìm thấy trên dải phân cách và dưới mặt đường có vết cày dẫn tới chiếc xe máy của nạn nhân dài 50 m.

Hiện trường là đoạn đường cong. Bước đầu nhận định nạn nhân đã va vào dải phân cách rồi trượt dài trên đường. Theo bạn bè của Trí, anh này ở trọ gần trường Đại học Nông Lâm, nhưng không hiểu sao lại đi vào Làng đại học giờ đó.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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