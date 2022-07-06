Thương tâm cụ ông 60 tuổi đang chạy xe trên phố, bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong: Nhân chứng kể lại giây phút xảy ra vụ việc không khỏi phần thêm xót xa

Xã hội 06/07/2022 11:41

Sự việc xảy ra trên đoạn đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức), người đàn ông bất ngờ té xuống đường, lên cơn co giật rồi tử vong.

Theo nguồn tin từ Zing News, khoảng 7h ngày 6/7, người đàn ông khoảng 60 tuổi lái xe máy mang biển số tỉnh Bình Dương trên đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức.

Khi đến đầu đường Lã Xuân Oai, ông này dừng lại rồi bất ngờ té xuống đường, cơ thể có dấu hiệu co giật. Lúc này, người dân địa phương phát hiện liền đến hỗ trợ nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Thương tâm cụ ông 60 tuổi đang chạy xe trên phố, bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong: Nhân chứng kể lại giây phút xảy ra vụ việc không khỏi phần thêm xót xa - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV Giao Thông cho biết thêm, “Thấy người đàn ông ngã và lên cơn co giật, tôi và một số người khác chạy đến, lấy chiếc đũa đưa vào miệng để ngăn nạn nhân không cắn lưỡi rồi tìm cách sơ cứu nhưng không được..”, một nhân chứng kể lại.

Công an phường cùng các đơn vị thuộc Công an TP. Thủ Đức sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

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