Vụ việc xảy ra tại tiệm cắt tóc ở phường Quảng Thịnh, nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 6-7, tin từ UBND phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay và công an đang vào cuộc điều tra.

Bàn tay nạn nhân bị chém đứt tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao Động

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 6-7 tại một tiệm cắt tóc ở khu vực cầu Quán Nam, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Thời điểm trên, một số người dân nghe tiếng xô xát, la hét tại khu vực tiệm cắt tóc gần cầu Quán Nam, khi người dân có mặt thì một thanh niên (chưa rõ danh tính) bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa cho biết trưa cùng ngày, người dân khu vực gần cầu Quán Nam chứng kiến cảnh thanh niên đang cắt tóc thì bị chém đứt lìa bàn tay.

"Sau khi gây án, nghi phạm đến trụ sở cơ quan công an đầu thú", vị lãnh đạo cho hay.

Hiện Công an TP Thanh Hóa phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Quảng Thịnh cho biết nghi phạm và nạn nhân là anh em họ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Nguồn: Zing News

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