Sau khi ly hôn, Bảo cùng vợ cũ vẫn chung sống với nhau nhưng cả 2 thường xuyên cãi vã trong chuyện phân chia tài sản nên nghi phạm đã quyết định ra tay với nạn nhân.
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Thoe nguồn tin từ Zing News, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 6/7 đã tạm giữ hình sự ông Vũ Xuân Bảo (48 tuổi, tạm trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi dùng dao đâm vợ cũ tử vong vào rạng sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, Bảo và bà B.T.H. (46 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) ly hôn vào năm 2020 nhưng vẫn ở chung nhà tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trong thời gian này, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại về chuyện phân chia tài sản.
Tối 5/7, ông Bảo và bà H. tiếp tục xảy ra cãi vã. Khoảng 3h ngày 6/7, nghi phạm thấy bà H. nằm ngủ nên dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.
Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, sau khi bị đâm bất ngờ, bà H. vùng dậy kêu cứu, những người con trong nhà sau khi nghe tiếng la hét cầu cứu từ bà H. đã chạy vội đến ngăn cản Bảo và tước dao trên tay ông này. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng bà H. đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Bảo. Khai với cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.