Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng

Xã hội 10/07/2022 15:55

Sự việc 2 bé gái trượt chân ngã xuống hồ cá ở Quảng Bình khiến không ít người xót xa. Được biết, khi người nhà phát hiện sự việc thì 2 cháu đã không qua khỏi.

Theo Zing News, ngày 10/7, ông Dương Thanh Luyện, Chủ tịch UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu là H.Q.N. (SN 2013) và cháu L.C.T.V. (SN 2015) ở thôn Cồn, tử vong.

Trước đó, khoảng 16h chiều 9/7, cháu V., N. cùng một bé gái khác sau khi học bài xong đã hẹn nhau đi chơi. Khi đi qua một ao cá trong thôn, cháu V. và N. bị trượt chân ngã. Cháu gái đi cùng gọi người lớn ứng cứu, nhưng thời điểm trên người dân đều đi làm đồng chưa về. Sau đó, cháu chạy về nhà gọi người thân đến thì hai cháu V., N. đã tử vong.

Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng - Ảnh 1
Đám tang cháu V. - Ảnh: Zing News

Theo VietNamNet, cháu V. là con anh Lê Viết L. và chị Cao Thị L. Sau khi nhận tin dữ, chị L. đã gào khóc trong vô vọng; bản thân chị L. bị ung thư tuyến giáp mấy năm nay nên không thể sinh thêm con. V. là đứa con duy nhất của anh chị.

Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng - Ảnh 2
Bà con thôn Cồn đến động viên, chia sẻ với mẹ cháu V. - Ảnh: VietNamNet

Cách đó không xa, gia đình đang lo hậu sự cho cháu Q.N. Cháu N. là con anh Hoàng Thanh Đ., chị Nguyễn Thị H., anh chị có 2 đứa con, đứa lớn đang học lớp 6. Năm ngoái, anh Đ. đi nước ngoài làm ăn, vì nhà xa khu dân cư nên mẹ con chị H. xuống ở tạm nhà ngoại để các cháu tiện học hành.

"Đã hơn 1 năm trời, anh Đ. chỉ được gặp vợ con qua điện thoại; tối hôm trước gọi điện về gặp con gái, dặn dò con đủ điều. Từ nay mỗi cuộc điện thoại về sẽ không bao giờ gặp con nữa rồi” - chị H. nói trong nước mắt.

Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng - Ảnh 3
Gia đình đang lo hậu sự cho cháu Q.N.- Ảnh: VietNamNet

Ông Dương Thanh Luyện cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, xã đã cử các lực lượng đến giúp gia đình hai cháu lo hậu sự.

Được biết, từ đầu mùa hè đến nay, mặc dù được tuyên truyền, cảnh báo nhiều nhưng trên địa bàn huyện Bố Trạch vẫn xảy ra những vụ đuối nước thương tâm.

Trượt chân xuống ao cá, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Trượt chân xuống ao cá, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Khi người nhà phát hiện sự việc và đưa từ ao cá lên bờ thì 2 cháu đã không qua khỏi.

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