Thương tâm: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong

Xã hội 13/06/2022 19:51

Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

Chiều 13/6, trao đổi với Infonet, ông Trần CôngTráng, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, có người đàn ông bị đuối nước khi đi bắt hàu, rất may 2 cô con gái được cứu sống.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay (13/6), ông Lê Văn H. (SN 1973, trú tại thôn Sông Nam, xã Cương Gián) cùng 2 cô con gái là Lê Thị Cẩm Đ. (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ng. (SN 2010) cùng đi bắt hàu tại sông Lạch Kèn, đoạn qua thôn Đại Đồng của xã này.

Trong lúc đang bắt hàu thì Lê Thị Cẩm Đ. và Lê Thị Bảo Ng. không may sẩy chân vào khu vực nước sâu, khiến cả 2 bị chới với. Thấy vậy, ông H. đã lao ra cứu con nhưng không thành, do kiệt sức nên ông H. bị đuối nước tử vong.

Lúc này, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ngang qua nhìn thấy 2 bé gái đang chới với giữa dòng nước nên lao xuống cứu người. Sự xuất hiện của anh Minh đã kịp thời cứu sống được 2 đứa trẻ thoát khỏi miệng hà bá.

Thương tâm: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong - Ảnh 1
Hai bé gái được anh Minh cứu khỏi đuối nước. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Tuổi Trẻ thông tin thêm, sau khi cứu được 2 bé gái lên bờ, anh Minh nghe một số người dân nói rằng còn một người đàn ông đuối nước, nhưng do nạn nhân bị mất tích nên anh Minh không thể tìm thấy để cứu.

"Lúc phát hiện sự việc tôi không còn nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân, mà chỉ nghĩ đến cứu người. May mắn tôi biết bơi nên có thể cứu được các nạn nhân" - anh Minh cho hay.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt, cùng với người dân tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được phát hiện cách địa điểm gặp nạn chừng 30m.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, vị trí này trước đây cũng từng có người bị đuối nước.

Hiện, chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho người thân đưa về mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

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Phát hiện hai người bạn đi cùng bị trượt chân xuống hố nước sâu và có dấu hiệu đuối nước, em Nhi liều mình nhảy xuống cứu hai bạn lên bờ nhưng bản thân bị nước cuốn trôi và tử vong sau đó.

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