Thanh Hóa: Xuống ao tắm sau khi đi nhổ lạc về nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khiến nhiều người đau xót

Xã hội 09/06/2022 15:21

Sáng ngày 9/6/2022, sau khi đi phụ giúp gia đình nhổ lạc về, em N.T.L.Đ (SN 2009), ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã quyết định xuống ao tắm cho mát dẫn đến bị đuối nước thương tâm.

 

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa ngày 9-6, tin từ UBND xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là 1 nữ sinh học lớp 7.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi đi nhổ lạc về đã cùng 3 bạn nhỏ khác xuống ao chống hạn của thôn Nội 2, thuộc xã Nga Giáp tắm.Lúc này, không may em Đ. sa chân vào vùng nước sâu và bị chìm, những em nhỏ còn lại chứng kiến sự việc đã hô hoán người tới mò tìm.

Thanh Hóa: Xuống ao tắm sau khi đi nhổ lạc về nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khiến nhiều người đau xót - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Tuy nhiên, khi được tìm thấy nữ sinh này đã ngưng thở, lực lượng chức năng đã sơ cứu, đưa em nhỏ tới bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, được biết, N.T.L.Đ là học sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 7, đang trong thời gian nghỉ hè. Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục của địa phương.

Thanh Hóa: Xuống ao tắm sau khi đi nhổ lạc về nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khiến nhiều người đau xót - Ảnh 2
Dù đã được tìm thấy và nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng bé Đ. đã tử vong - Ảnh: báo Người Lao Động

Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

 

 

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