Nóng: 300 em học sinh đi khu du lịch, 1 em bị đuối nước phải cấp cứu trong tình trạng ngạt nặng

Trong lúc tắm, 1 em học sinh đã bị đuối nước. Ngay sau đó, cháu bé đã được chuyển viện trong tình trạng nặng.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin: Trong lúc tắm tại biển nhân tạo trong khu du lịch, cháu Đ.T.B.N (7 tuổi) bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân và nhân viên của khu du lịch đã đưa nạn nhân lên bờ và thực hiện sơ cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị ngạt nước nặng, cháu N đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, trường học cấp 1 tổ chức cho khoảng 300 học sinh đi chơi ở khu du lịch. Trong lúc tắm biển, một cháu bị đuối nước phải nhập viện cấp cứu.

1 bé bị đuối nước trong khu biển nhân tạo. Ảnh: Tiền Phong

Đại diện chính quyền địa phương xác nhận có xảy ra vụ việc học sinh đuối nước trong lúc đi chơi ở Khu du lịch Đại Nam.

Sự việc xảy ra khoảng 13h45' ngày 12.6. Một đơn vị đã hợp đồng với trường học bên xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên tổ chức cho khoảng 300 học sinh tiểu học đi chơi ở khu du lịch.

Đại diện chính quyền địa phương bác bỏ thông tin cháu bị đuối nước ở khu vực nước sâu 4m. Theo địa phương, các cháu được tổ chức tắm theo độ tuổi, chiều cao ở các khu vực khác nhau và được giám sát.

Đến 20h tối ngày 12.6, do tình hình cháu bị nặng nên Bệnh viện và gia đình tiến hành chuyển cháu lên cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong tình trạng mùa cao điểm, VTV cảnh báo: Ngoài việc ngăn trẻ tụ tập tắm sông, chơi đùa cạnh kênh rạch, những nơi nước xoáy nguy hiểm, người lớn cần trang bị một số kiến thức sơ cứu cần thiết khi trẻ gặp sự cố.

Một số bước kỹ năng cần thiết để sơ cứu khi có tình huống xấu xảy ra:

- Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

- Đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí.

- Nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không, từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…

- Lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo. Trên đường đi người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp, tuần hoàn của trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-300-em-hoc-sinh-di-khu-du-lich-1-em-bi-duoi-nuoc-phai-cap-cuu-trong-tinh-trang-ngat-nang-475893.html