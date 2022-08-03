Quặn thắt nỗi đau trước cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 con đuối nước

Xã hội 03/08/2022 10:10

Nhận được tin báo 2 con chết đuối, người mẹ đến nhận xác con gào khóc thảm thiết khiến cho nhiều người không khỏi phần xót xa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 3/8, ông Phan Văn Trưng - Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em trong 1 gia đình bị tử vong.

Nạn nhân là em Hồ Thị Mỹ L. (SN 2012) và Hồ Văn C. (SN 2015) - con anh Hồ Văn Lam và chị Hồ Thị Hầu ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Quặn thắt nỗi đau trước cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 con đuối nước - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt 

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 2/8, hai chị em L. xuống đập Thác Chuối thuộc sông Dinh để tắm. Một lúc sau, 2 đứa trẻ không may rơi vào chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước. Ngay khi phát hiện, bố hai cháu đã vớt lên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình đưa thi thể hai cháu về nhà để an táng theo phong tục, tập quán địa phương.

Quặn thắt nỗi đau trước cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 con đuối nước - Ảnh 2
Người mẹ gào khóc bên thi thể của 2 con - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngồi cạnh thi thể 2 đứa con xấu số, chị Hầu liên tục gào khóc gọi tên 2 con rồi lịm đi, tỉnh dậy người mẹ lại đau đớn nấc nghẹn, khiến nhiều người chứng kiến xót xa.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, được biết vợ chồng anh Hồ Văn Lam là dân tộc Vân Kiều, có 3 đứa con và cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào làm nương rẫy nên hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào ngày 27/6, 3 học sinh lớp 8 trên địa bàn thị trấn Nông Trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra sông Dinh đoạn dưới chân cầu Cờ Đỏ ở TDP Chiến Thắng để tắm cũng không may đuối nước, tử vong thương tâm. 

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