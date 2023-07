Quặn thắt nỗi đau trước hàng ngàn lời xót thương trên Facebook lính trẻ cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy karaoke

"Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay

Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé".

Bức ảnh với hơn 22.000 lượt tương tác, hơn 1.000 bình luận. Đọc dòng trạng thái và bức hình đầy yêu thương, cộng đồng mạng đã ví anh như "thiên thần", nhắn gửi rất nhiều lời yêu thương, tình cảm và nhắn nhủ đến người anh hùng đã anh dũng hy sinh.

Đỗ Đức Việt hy sinh để lại nhiều tiếc thương cho gia đình và bạn bè, đồng đội - Ảnh: Báo VietNamNet

Hay diễn viên trẻ Việt Hoàng của đoàn làm phim "Lửa ấm" cũng đã có chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về bạn của mình - chiến sĩ Đỗ Đức Việt khiến nhiều người phải rơi nước mắt:

“Việt là một người bạn của mình. Cậu ấy hiền, tốt bụng. Việt thường xuyên vào bình luận mỗi khi mình có một dự án mới, hay một bước đi mới trong nghề diễn.

Hôm nay nhận được tin này, mình không thể kìm lòng được. Ở thời điểm quay phim “Lửa ấm“, mình đóng vai một cậu lính PCCC trẻ, bản thân mình đã lấy Việt - 1 người bạn duy nhất làm chữa cháy để hình dung về vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi rất tường tận bộ phim khi ấy mình đóng, bình luận không sót bất kể một bài nào liên quan đến nghề nghiệp của cậu ấy.

Đọc lại những bình luận của ông, tôi thấy thật tiếc cho một người mà tôi luôn khâm phục, một người mà tôi đã kể cho các diễn viên đóng cùng tôi rằng ông là bạn tôi - là một chiến sĩ PCCC.

Cảm ơn ông đã hết mình với Tổ Quốc! Mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ còn dang dở ở thế giới này nhé.

Cảm thương, kính trọng và yêu quý ông!”.

Sự chân thành, tấm lòng thơm thảo, tốt bụng của Việt cũng từng làm lay động cộng đồng mạng cách đây 4 năm. Tháng 6/2018, đoạn clip "Anh lính cứu hỏa tập sự gánh rau giúp hai cụ già" được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. Lúc đó Việt còn là sinh viên năm cuối tại Trường ĐH PCCC, đang thực tập tại Phòng cảnh sát PCCC số 9, Hà Đông, Hà Nội.

Đang trên đường từ cơ quan về, anh chờ đèn đỏ ở ngã ba Ba La (Hà Đông). Anh thấy bà cụ có vẻ mệt vì gánh rau khá nặng. Trời đang giữa trưa nắng, cộng thêm đường đông lúc tan trưa, nên anh tới giúp. Anh giúp bà cụ gánh rau băng qua ngã tư. Sau đó, anh quay lại bên kia đường và giúp bà cụ khác.

Bạn bè Việt chia sẻ, Việt là người sống hướng nội, ít nói nhưng tình cảm, chân thành. Việt thường lạc quan vì rất yêu thích công việc của một lính cứu hỏa và mong muốn được theo đuổi nghề này.

Bố của Việt chia sẻ, lần cuối cả nhà được nhìn thấy Việt là hôm 31/7, khi cậu về phép vào cuối tuần. Sau đó, như mọi lần, cậu tạm biệt người thân để lên đơn vị trực. Nhớ lại giây phút biết con trai mình qua đời, ông vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Ông chỉ dám gọi cho anh trai ruột để thông báo, chứ chưa dám nói với vợ, sợ rằng bà không chịu nổi cú sốc.

“Dù gia đình lo lắng, biết con thích nghề lính cứu hỏa từ nhỏ, chúng tôi chỉ biết ủng hộ. Chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy”, bố của Việt nghẹn ngào.

Đỗ Đức Việt (sinh năm 1998) là một trong 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hỏa ở quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào chiều 1/8. Hai chiến sĩ khác là Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003) và đội trưởng Đặng Anh Quân (sinh năm 1977).

Bên cạnh đó theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Bộ Công an cho biết, sau khi nhận được tin báo về tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, làm việc với các đơn vị có liên quan tại Công an quận Cầu Giấy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Báo cáo sơ bộ ban đầu nhận định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng sáu quán karaoke cao sáu tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.