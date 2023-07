Vụ 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke, dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ khiến nhiều người không khỏi phần thương xót

Còn với gia đình trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, khoảnh khắc bước vào nhà tang lễ và nhìn thấy thi thể của chồng đã khiến người vợ ngất lịm, phải nhờ bác sĩ cấp cứu.

Người thân đau lòng trước vụ việc 3 người chiến sĩ ra đi - Ảnh: Zing News

Trong số 3 chiến sĩ hy sinh, anh Quân là người duy nhất lập gia đình riêng với một vợ và hai con trai. Cậu của trung tá Quân cho biết anh là người tốt tính và hòa đồng với mọi người. Kể từ khi biết tin, đại gia đình nội ngoại đã đến nhà tang lễ để cùng đưa thi thể của anh về nhà.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an Hà Nội đã đến nhà tang lễ chia buồn cùng thân nhân các chiến sĩ và bày tỏ sự đau xót trước mất mát này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Bên cạnh đó theo thông tin chia sẻ từ báo Thanh Niên, trước đó khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy tại số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy), đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã hy sinh.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa.