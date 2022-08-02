Thông tin MỚI về vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh: Chưa cấp đổi chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh vừa có báo cáo gửi Thành ủy và UBND TP Hà Nội về vụ cháy quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hoa. Báo cáo cho biết, quán karaoke được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978.

Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng (sinh năm 1983) để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS trong thời hạn 10 năm. Đám cháy xuất phát vào khoảng 13h chiều 1/8 từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động - Ảnh: Vietnamnet Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ.

Ông Bùi Tuấn Anh cho biết, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhận vụ cháy quán karaoke ISIS. Cơ sở xảy ra cháy là cơ sở kinh doanh karaoke ISIS quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tum, khối tích 1.260m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà. 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ISIS tại Hà Nội - Ảnh: Zing News Trước đó, theo chia sẻ từ Zing News, cảnh sát cho hay vụ cháy xảy ra lúc 13h06 ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa. 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an Hà Nội cho hay sau khi nhận tin vụ hỏa hoạn, trung tá Đặng Anh Quân cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. 3 cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ. Họ hy sinh tại thời điểm này.

Tiếc thương 3 cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội: Những anh hùng không cần áo choàng giữa thời bình Trong quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình và bạn bè.

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