Tiếng khóc xé lòng của người thân 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy tại Hà Nội: 'Sao con ra đi như vậy!'

Đến tối ngày 1/8, tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, những thân nhân, bạn bè và đồng đội của 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi có mặt tại đây, đều tất bật. Họ có mặt từ chiều với những gương mặt ai nấy đều hớt hải, ánh mắt hướng về nhà tang lễ khi thi thể của người thân, đồng đội của họ được đưa về quàn tại đây.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 1/8, trong quá trình chữa cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998 - cán bộ PCCC) và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, chiến sĩ nghĩa vụ) đã hy sinh.

Phía ngoài nhà tang lễ, thi thoảng lại dội lên những tiếng khóc xé lòng của thân nhân 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Mẹ của Trung úy Đỗ Đức Việt vẫn không tin con mình đã mất. Trước khi vào đến sân nhà tang lễ, dù chưa ai nói con bà gặp nạn, nhưng linh tính của người mẹ khiến bà không còn đứng vững. Mẹ của Trung uý Đỗ Đức Việt bàng hoàng thốt lên: “Sao lại vào đây, vào đây làm gì, tôi không vào đâu...”.

Song, đau xót nhất chính là những tiếng khóc nghẹn là những gì diễn ra quanh nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Rất nhiều thân nhân, bạn bè khi có mặt tại đây vẫn không tin nổi sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ là sự thật. Nhiều đồng đội của 3 cán bộ, chiến sĩ cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Càng về tối, cả trong và ngoài nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 mỗi lúc một đông hơn. Thân nhân và các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội đổ về nhà tang lễ, tất cả chờ trực để nhìn mặt đồng đội mình lần cuối.

Bố của Trung úy Đỗ Đức Việt mặc dù cố giấu đi nỗi đau, gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng thi thoảng ông vẫn quay mặt đi nấc nghẹn. Với ông, chiều 1/8 như định mệnh khi nhận cuộc điện thoại từ người cháu khiến ông rụng rời: “Chú ơi, cháu nghe tin Việt đi chữa cháy gặp nạn, chú đến bệnh viện ngay nhé".

Ông bỏ hết mọi công việc đang làm dở, tức tốc bắt xe ôm đến Bệnh viện 19-8. Cùng làm trong ngành giống con trai, trong thâm tâm khi đó, ông nghĩ chắc con chỉ bị thương nhẹ. Là một người cha, ông thầm nhủ nơi mình đến là phòng cấp cứu, nơi còn có thêm hy vọng. Nhưng khi đặt chân đến bệnh viện, ông lại được dẫn đến nhà tang lễ, nơi con trai ông nằm đó cùng 2 đồng đội.

Người nhà các chiến sĩ tập trung rất đông tại nhà tang lễ - Ảnh: Vietnamnet

Bên cạnh đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, căn nhà nhỏ của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003) nằm trên tầng 5 khu tập thể Nghĩa Tân tối nay đóng cửa im lìm. Nghe tin Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ, mẹ của anh đã được người thân đưa vào bệnh viện để nhận thi thể con trai.

Tại khu tập thể Nghĩa Tân, những người hàng xóm của nhà Phúc đều bàng hoàng khi nghe tin anh hy sinh. Bà Nguyễn Thị Hòa (70 tuổi, ở khu tập thể Nghĩa Tân) cho hay bà rất đau đớn, thương xót khi biết tin Phúc hy sinh. Theo bà Hòa, bố của Phúc đã mất và Phúc sống cùng mẹ. bà Hòa nghẹn lời và cho hay Phúc là một chàng trai ngoan ngoãn được mọi người ở khu tập thể rất yêu quý.

Họ hàng, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình trung tá Đặng Anh Quân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Còn ông Đặng Văn Thường, chú họ, ở cạnh nhà trung tá Đặng Anh Quân (sinh năm 1977) cho biết khoảng 16h30, cơ quan báo tin về nhà anh Quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi nhận thông tin, mẹ, vợ cùng các con đã lên nhà tang lễ bệnh viện, và ở nhà bà con hàng xóm, họ hàng sang hỏi han, động viên rất đông. Ông Thường cho biết: "Gia đình Quân có mẹ, vợ và hai con trai, cháu lớn khoảng 17 tuổi, cháu bé khoảng 13 tuổi. Khi biết tin, mẹ và vợ rất sốc, ngất lên ngất xuống. Tôi rất thương Quân làm nhiệm vụ chữa cháy mà hy sinh đột ngột, trong khi còn mẹ già, vợ và con nhỏ".

Cảnh sát phải tiếp cận hiện trường vụ cháy từ bên ngoài - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngoài ra, cũng trong tối ngày 1/8, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và các sở ngành thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đồng thời yêu cầu Công an quận Cầu giấy tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu 3 chiến sĩ.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, ngay chiều tối cùng ngày các cơ quan của TP và quận đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình các chiến sỹ. Quận Cầu Giấy cũng sẽ có chính sách hỗ trợ đối với thân nhân gia đình các chiến sỹ.