Dàn sao việt bày tỏ xót xa trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu em khỏi cháy nhà

Xã hội 27/07/2022 12:38

Trước cái chết thương tâm của hai anh em ruột trong vụ cháy nhà xảy ra ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM), khiến nhiều sao Việt như Minh Luân, Thanh Thúy, Phương Vy… không khỏi xót xa.

Dẫn theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy diễn ra vào chiều 23/7 trong một căn nhà trong hẻm tại ấp 6C (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM), vụ hỏa hoạn đã khiến hai bé trai thiệt mạng.

Dàn sao việt bày tỏ xót xa trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu em khỏi cháy nhà - Ảnh 1
Dàn sao việt bày tỏ xót xa trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu em khỏi cháy nhà - Ảnh: Thanh Niên

Hai bé trai tử vong là N.Đ.V.P. (khoảng 10 tuổi) và N.Đ.C.B. (khoảng 1 tuổi) là con của vợ chồng anh Nguyễn Vĩnh Phước (37 tuổi). Cụ thể, khi vụ cháy xảy ra, cậu bé 10 tuổi kéo 4 đứa em ra lan can gác lửng và kêu mọi người cứu giúp, còn mình tiếp tục lao vào trong để cứu bé út. Đến khi ngọn lửa được khống chế, mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai anh em bất tỉnh trong nhà vệ sinh với dấu hiệu bị ngạt khói. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Nhiều sao Việt khi biết được sự việc, nghẹn ngào không cầm được nước mắt trước cái chết thương tâm của hai bé.

Khi đọc thông tin liên quan đến bé ​​N.Đ.V.P. diễn viên Minh Luân cho rằng tình yêu thương và sự dũng cảm của cậu bé 10 tuổi khiến anh phải khâm phục. “Chính nó đã khiến con xả thân lao vào nguy hiểm để cứu những đứa em của mình, một hành động xứng đáng là người hùng. Một nhân cách lớn trong hình hài nhỏ bé. Mong con an nghỉ nơi thiên đường và dõi theo hành trình khôn lớn của các em”, anh nghẹn ngào.

Dàn sao việt bày tỏ xót xa trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu em khỏi cháy nhà - Ảnh 2
Minh Luân khen cậu bé 'là một đứa trẻ ngoan, quá hiểu chuyện, là một cậu bé tình cảm và bản lĩnh' - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, diễn viên 8X bộc bạch thêm: “Thương con quá, mới 10 tuổi con đã trưởng thành như một người đàn ông. Thật sự con là một đứa trẻ ngoan, quá hiểu chuyện. Con là một cậu bé tình cảm và bản lĩnh. Mong cho con và em ra đi thanh thản, chia buồn cùng gia đình”. Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Lam dùng hai từ “Thương cảm" để nói về vụ việc này.

Cũng giống như Minh Luân, Thanh Thúy không khỏi xót xa khi đọc tin về vụ cháy nhà làm hai đứa trẻ thiệt mạng. Cô nhắn nhủ: “Yên nghỉ nhé, hai con đã thực sự dũng cảm rồi. Con mãi là thiên thần, là người hùng nhỏ trong lòng mọi người”. Đồng thời, Thanh Thúy nói thêm những ai đã làm cha mẹ sẽ hiểu được rằng không gì đau đớn bằng việc mất đi những người con của mình. “Là một người mẹ, Thúy hiểu rõ cảm giác của anh chị lúc này, cầu chúc cho anh chị vượt qua được tất cả”, cô gửi lời động viên đến gia đình.

Dàn sao việt bày tỏ xót xa trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu em khỏi cháy nhà - Ảnh 3
Ca sĩ Phương Vy thấy đau lòng khi đọc thông tin về sự ra đi của hai đứa trẻ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Phương Vy xúc động bày tỏ cảm xúc của mình trước sự ra đi của hai đứa trẻ. Đối với cô, đó là một trường hợp quá xót xa. “Tôi không thể tưởng tượng nổi. Phải nói rằng bé rất trách nhiệm và yêu thương các em. Bé đã cố gắng cứu thêm một người nhưng không thành", cô bộc bạch. Phương Vy chia sẻ thêm ở thời điểm này, người đau lòng nhất là bố mẹ của hai bé. “Họ đang chịu nhiều nỗi đau tinh thần nên không nên đưa ra những lời phán xét gì. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn đối với gia đình và thương cho các bé ".

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