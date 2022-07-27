Hải Phòng: Xác định được thi thể nam giới quấn chăn được tìm thấy ở khu vực đồi Cao

Xã hội 27/07/2022 09:08

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam giới được tìm thấy ở khu vực đồi Cao trong tình trạng bị phân hủy mạnh, lực lượng chức năng cho biết đã xác định được nạn nhân sinh năm 2006.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào 14h ngày 24/7, tại khu vực đồi Cao, thuộc tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, trong quá trình được thuê cắt cỏ, 2 công nhân bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an Hải Phòng  đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.  Qua quá trình kiểm tra, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân có độ tuổi từ 16-20, trên người bị quấn chăn và dây, không có giấy tờ tùy thân.

Hải Phòng: Xác định được thi thể nam giới quấn chăn được tìm thấy ở khu vực đồi Cao - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được quấn trong chiếc chăn - Ảnh: báo Dân Việt

Theo nguồn tin từ Zing News cho biết thêm, cơ quan chức năng sau đó đã xác định nạn nhân sinh năm 2006, đăng ký thường trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hai tuần trước, thanh niên này đi chiếc xe SH tới nhà người thân ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên chơi. Sau khi tới chơi ở đây, người này mất tích, gia đình đi tìm suốt nhiều ngày qua.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

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