Thương tâm bé trai sơ sinh bị bỏ lại ven tỉnh lộ ở huyện miền núi

Xã hội 26/07/2022 09:08

Bé trai sơ sinh nằm khóc trong một rổ nhựa màu đỏ, bên cạnh cháu không có để lại bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Cậu bé bị bỏ lại ven tỉnh lộ 705, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Sơn.

Theo thông tin từ Zing News sáng 26/7, lực lượng chức năng xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), phối hợp xác minh và tìm thân nhân cho bé trai mới sinh bị bỏ lại ven tỉnh lộ 705 đoạn qua địa bàn xã.

Trước đó, vào chiều 25/7, người đi đường phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn đang nằm khóc trong giỏ nhựa màu đỏ, bị bỏ lại ven tỉnh lộ 705 đoạn qua địa bàn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

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Nơi cháu bé được tìm thấy - Ảnh: Zing News

Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng chính quyền địa phương đã đưa bé trai về chăm sóc tại Trạm y tế xã. Bé cân nặng 3,2 kg, tình trạng sức khỏe bình thường và trên người không có tì vết gì.

Thời điểm phát hiện, cháu bé đang nằm trong một rổ nhựa màu đỏ và được cuộn trong khăn, quần áo, không có đồ vật hoặc giấy tờ nào kèm theo.

Nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, cán bộ UBND xã Mỹ Sơn cho rằng vụ việc may mắn được người dân phát hiện kịp thời nên sức khỏe bé trai được ổn định, hiện cháu bé vẫn đang được chăm sóc tại trạm y tế và chờ người thân đến nhận. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo rộng rãi để người thân đến nhận lại cháu bé. Trong trường hợp không có người đến nhận, địa phương sẽ giải quyết theo đúng quy định.

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Cháu bé được đưa về chăm sóc tại Trạm y tế xã Mỹ Sơn - Ảnh: Báo Dân Việt

Được biết, tỉnh lộ 705 là tuyến đường liên huyện nối địa bàn 2 xã miền núi Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) và xã Phước Trung (huyện Bác Ái), ngày thường khá vắng phương tiện giao thông qua lại. Việc bé trai bị bỏ lại ven đường và được phát hiện là điều "may mắn".

 

 

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