Người thân đau đớn trong vụ 6 người tử vong: 'Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây'

Xã hội 25/07/2022 09:14

Liên quan đến vụ 6 người trong gia đình tử vong tại Bình Dương, người thân đau đớn đến khó thở khi nghe tin con cháu mình chết một cách tức tưởi như vậy.

Theo nguồn tin từ Zing News tối ngày 24/7, hàng trăm người dân tập trung trước căn nhà - nơi xảy ra vụ việc 6 người tử vong nghi do ngạt khí. Trong số đó, nhiều người thân đang túc trực, chờ đón thi thể các nạn nhân để chuẩn bị làm đám tang.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà này rộng khoảng 100 m2, được gia đình nạn nhân kết hợp sinh sống và kinh doanh. Phía trước nhà có lớp cửa sắt thêm lớp cửa kính, xung quanh được vây tôn kín mít, không có cửa thông gió, có vẻ ngột ngạt.

Người thân đau đớn trong vụ 6 người tử vong: 'Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây' - Ảnh 1
Người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News 

Khoảng 18h30, 2 chiếc xe tải thùng chạy đến trước căn nhà, nhiều cảnh sát, dân phòng, nhanh chóng bê các thanh sắt, bàn ghế từ trên xe xuống. Họ chuẩn bị đón thi thể của những người tử vong.

Bên trong nhà, người thân dọn dẹp nhà cửa. Những vật dụng, bàn ghế, đồ nghề làm tóc của chị Tặng (nạn nhân) được người thân bê ra khỏi nhà, để ở khu đất trống gần đó.

Người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi tựa vào góc tường, mắt nhìn xa xăm. Đôi lúc, ông thở dài trong sự bất lực. Người này là ông B. - thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Người đàn ông cho biết mình nhận tin từ người cháu vào chiều nay. “Lúc đó, tôi thở không nổi, phải trấn tĩnh hồi lâu rồi mới đủ sức chạy xe lên nhà của vợ chồng Phát. Vợ chồng Phát sống hiền lành, không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy", ông B. chia sẻ.

Theo ông B., vì đây là nhà Phát, gia đình quyết định tổ chức đám tang cho nạn nhân ở nhà này, sau đó sẽ đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Người thân đau đớn trong vụ 6 người tử vong: 'Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây' - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Lúc 19h, hàng xe cứu thương nối đuôi nhau chở các thi thể về đến căn nhà của vợ chồng anh Phát. Hàng xóm, người thân đứng 2 bên đường đón nhận trong sự đau buồn vô hạn.

Khi các thi thể được đưa vào trong nhà, nhiều người thân suy sụp. Tiếng gào khóc khiến nhiều người xót xa.

“Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây”, giọng người phụ nữ trung niên òa lên.

Theo người thân, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho 5 nạn nhân tại đây. Riêng nạn nhân còn lại là cháu họ đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân, chính quyền phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vận động cán bộ, mạnh thường quân hỗ trợ một số tiền gửi đến gia đình các nạn nhân.

Ông Phạm Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cho biết chính quyền mong muốn chia sẻ một chút nỗi đau, áp lực đối với gia đình. Trước mắt sẽ hỗ trợ tiền, sau đó chính quyền lắng nghe nguyện vọng của gia đình để có những hỗ trợ tiếp theo.

“UBND tỉnh Bình Dương, UBND Thị xã Bến Cát, UBND phường Thới Hòa và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình anh Phát khoảng 200 triệu đồng”, ông Thảo thông tin.

Như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 12h cùng ngày, bạn làm chung cơ khí với chủ nhà Lý Quốc Ph. là anh Nguyễn Hoài Hận (39 tuổi, quê Kiên Giang) điện thoại cho ông Ph. không được nên đến nhà ông. Tới nơi, anh Hận gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa.

Người thân đau đớn trong vụ 6 người tử vong: 'Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây' - Ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ hai từ trái qua) và lực lượng chức năng thăm hỏi đại diện gia đình 6 nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các nhân chứng đập cửa vào nhà thì phát hiện 6 người chết bên trong. Danh tính các nạn nhân gồm hai người lớn và bốn trẻ em: Lý Quốc Ph. (47 tuổi), Đỗ Thị T. (37 tuổi), Lý Bảo Kh. (7 tuổi), Lý Quốc Th. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi).

Tại hiện trường trong căn nhà của các nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau. Được biết, vào đêm 23-7 rạng sáng 24-7 khu vực này xảy ra mưa lớn và cúp điện. Vì vậy có thể gia đình nạn nhân đã cho nổ máy phát điện trong nhà dẫn đến ngạt khí.

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