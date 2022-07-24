Vụ 6 người trong gia đình chết bất thường ở Bình Dương: Người thân ôm nhau khóc nghẹn, hiện trường chưa tìm ra dấu hiệu nào đáng nghi

Xã hội 24/07/2022 15:21

Liên quan đến vụ 6 người trong gia đình chết bất thường ở Bình Dương, lực lượng chức năng cho biết vẫn chưa có dấu hiệu nào đáng nghi cho rằng đây là vụ án mạng, người thân của 6 nạn nhân ôm nhau khóc nghẹn.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM trưa ngày 24-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân nhiều người trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) tử vong.

Vụ 6 người trong gia đình chết bất thường ở Bình Dương: Người thân ôm nhau khóc nghẹn, hiện trường chưa tìm ra dấu hiệu nào đáng nghi - Ảnh 1
Hiện trường nơi 6 nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Một số người dân cho biết ngôi nhà này mới có người dọn đến ở một thời gian ngắn.

Công an thị xã Bến Cát cũng xác nhận thông tin có người chết trong ngôi nhà trên. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa thông tin cụ thể vụ việc và cụ thể số người chết.

Cũng theo nguồn tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, đến 14h30 chiều nay 24/7, lực lượng của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Bến Cát và các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện 6 người tử vong bất thường trong một căn nhà.

Vụ 6 người trong gia đình chết bất thường ở Bình Dương: Người thân ôm nhau khóc nghẹn, hiện trường chưa tìm ra dấu hiệu nào đáng nghi - Ảnh 2
Người thân của nạn nhân ôm nhau khóc nghẹn trước căn nhà - Ảnh: báo VietNamNet

6 người tử vong gồm 2 vợ chồng trung niên, 3 con nhỏ và một người cháu trong gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là một căn nhà cũng là tiệm làm đẹp nằm trên đường NJ15 (KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Vụ 6 người trong gia đình chết bất thường ở Bình Dương: Người thân ôm nhau khóc nghẹn, hiện trường chưa tìm ra dấu hiệu nào đáng nghi - Ảnh 3
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet

Theo ghi nhận, rất đông người dân tập trung tại hiện trường để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm.

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