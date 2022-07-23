Khi đến nơi, lực lượng Hải quân dùng xuồng sang tàu hàng để đưa các ngư dân qua tàu Hải quân an toàn. Hiện, các thuyền viên sức khỏe ổn định, đang hồi phục. Tàu Hải quân đang trên hành trình trở về bờ, dự kiến 21h hôm nay sẽ đến vịnh Cam Ranh, và sẽ tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng cùng gia đình vào sáng 24/7.

Theo tin tức từ báo VietNamNet ngày 23/7 cho biết, đại diện Ban Tuyên huấn, Vùng 4 Hải quân đóng tại Khánh Hòa cho biết, 20h hôm qua, tàu 466 thuộc Hải quân đã tiếp cận tàu chở hàng nước ngoài, làm thủ tục tiếp nhận 5 thuyền viên ngư dân Bình Thuận .

Sau khi được cứu, thuyền viên Nguyễn Thành La, 40 tuổi, cho biết ông cùng 7 người khác ở trên thuyền thúng. Sau nhiều ngày lênh đênh, trôi dạt trên biển thì có 3 người kiệt sức, đành phải thả thi thể xuống biển (không rõ vị trí).

Sáng qua, tàu chở hàng Buffalo trên hành trình Ai Cập đi Trung Quốc, khi cách Nha Trang 240 hải lý về phía đông đã phát hiện 5 ngư dân trên thuyền thúng đã tiếp cận, cứu vớt. Đây là 5 thuyền viên đã nhảy xuống thuyền thúng khi tàu đánh cá Bình Thuận bị chìm, hôm 10/7. Đó là thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 50 tuổi; các thuyền viên Nguyễn Văn Mỹ, 58 tuổi; Bùi Văn Vinh, 42 tuổi; Lê Văn Dũng, 36 tuổi và Nguyễn Thành La, 40 tuổi.

Sau khi được tàu nước ngoài cứu và được chăm sóc, sức khỏe của các ngư dân đang hồi phục, tinh thần dần ổn định. “Chúng tôi được sống lại thêm lần nữa, nhờ có tàu cứu, nhưng đau xót chỉ cứu người sống, còn đồng nghiệp đã không còn”, ông Bùi Văn Toàn, thuyền trường tàu cá BTh 97478 TS, nói.

Ngày 21/6, tàu cá của ông Toàn với 15 thuyền viên xuất bến tại TP Phan Thiết, vươn khơi. Sau 20 ngày đánh bắt, tàu trên đường trở về bờ thì gặp giông gió. Từng cột sóng cao 4 m liên tục vỗ mạnh vào mạn tàu, nước tràn bên trong. Mọi người chia nhau bơm, tát nước, nhưng tàu chìm rất nhanh, đành bất lực. Lúc này, 15 thuyền viên đã bỏ hai thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm thoát thân. Ông Toàn cùng 7 thuyền viên khác lên một thuyền thúng. Thúng khác có 7 thành viên. Sau thời gian chống chọi với sóng dữ, hai thuyền thúng bị lạc nhau.

Theo nguồn tin từ báo VnExpress cho biết thêm, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn nói trong 12 ngày trôi dạt trên biển, ông cùng mọi người thấy nhiều tàu qua lại nhưng gọi không ai nghe, trước khi được tàu hàng phát hiện.

"Chiếc tàu lần này chúng tôi phải kêu hai lần họ mới thấy. Sáng tàu chạy qua nhưng gọi họ không nghe. Đến trưa, thấy tàu quay lại, mọi người gọi cầu cứu tiếp", thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi) nói khi VnExpress kết nối với ông qua số điện thoại của tàu hàng nước ngoài đã cứu ông và bốn thuyền viên, tối 22/7.

Thuyền viên Nguyễn Thành Luyến gặp gỡ người thân tại quê nhà Bình Thuận sau chuyến biển định mệnh - Ảnh: báo VietNamNet

Ông Toàn kể, con tàu đánh cá bị sóng lớn đánh chìm rạng sáng 10/7, mọi người không ai trở tay kịp. Là thuyền trưởng, ông hô hào anh em dỡ hai chiếc thúng làm nghề ra, chia hai nhóm thoát nạn.

Hai thúng cố giữ khoảng cách gần nhau, với hy vọng có tàu chạy ngang cứu. Do không có thức ăn, nước uống, các thuyền viên đói lả, phải hớp đỡ nước biển cho bớt khô họng, khi có mưa thì hứng nước uống để cầm cự. Những ngày sau đó, hai thúng bị sóng đánh lạc nhau khi cố đuổi theo con tàu phía xa để cầu cứu.

Nhóm ông có 8 người, nhưng sau nhiều ngày trôi dạt, phải chống chọi với sóng lớn và đói khát, 3 người do không chịu nổi đã tử vong. "Vì thúng quá nhỏ, đành bỏ thi thể anh em lại giữa biển, đau xót nhưng không còn cách nào khác", thuyền trưởng quê Bình Thuận, từng thoát nạn trong vụ chìm tàu ở biển Kê Gà 8 năm trước, nói.

Trưa nay, sau 12 ngày gặp nạn, nhóm ông Toàn được tàu chở hàng trên đường từ Ai Cập đến Trung Quốc phát hiện, khi thuyền thúng trôi dạt cách Nha Trang hơn 440 km về phía đông, gần quần đảo Trường Sa. Sau hơn 8 giờ được vớt lên tàu và cho ăn uống, chăm sóc y tế, ông cho biết sức khoẻ mọi người đã dần hồi phục, nhưng còn mệt. Trong đêm nay, họ sẽ được tàu hải quân tiếp nhận đưa về cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.

Ba hôm trước, cách vị trí thúng thuyền trưởng Toàn trôi dạt khoảng 75 km, chiếc thúng chở nhóm 7 người đã được tàu cá Bình Định phát hiện. Tuy nhiên, 3 người trong nhóm đã chết trước đó vì đói khát, thi thể được thả xuống biển. Hôm qua, 4 người sống sót đã được đưa về đất liền đoàn tụ với gia đình.

Trong khi đó, ở quê nhà Bình Thuận, thân nhân các ngư dân những ngày qua sống trong thấp thỏm, mong ngóng tin tức mỗi giờ. Vợ thuyền trưởng Toàn, bà Trần Thị Phượng “đứng ngồi không yên”. Bà Phượng liên tục nhận điện thoại hỏi thăm từ nhiều người thân, bạn bè sau khi tin tàu chồng bị nạn, cũng như thoát chết.

Bà Trần Thị Phượng, vợ thuyền trưởng Toàn thấp thoảng lo âu từng ngày - Ảnh: báo VietNamNet

Dáng vẻ mệt mỏi, bà Phượng cho biết vừa nằm viện trở về sau khi trải qua phẫu thuật căn bệnh dạ dày, sức khỏe chưa ổn, phải nằm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, khi nghe tin chồng cùng các thuyền viên bị nạn, bà cứ thao thức, lo lắng.

“Chỉ tới khi biết chồng được cứu tôi mới thở phào, nhưng buồn khi có nhiều bạn thuyền đã đi mà không trở về”, bà Phượng nói.