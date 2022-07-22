Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, lãnh đạo TP Móng Cái cho biết, chính quyền thành phố đã giao cho UBND phường Trần Phú tổ chức thuê phòng trọ, nhà nghỉ cho các hộ gia đình bị cháy nhà để ở tạm. Về thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê, rà soát để có chính sách hỗ trợ người dân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet

Vụ cháy xảy ra vào 23h30 đêm qua (21/7), tại dãy nhà trên đường Triều Dương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh.Ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà, chỉ sau vài phút gió lớn khiến lửa bắt đầu bùng phát, nhanh chóng lan rộng sang các nhà lân cận.