Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi

Xã hội 22/07/2022 14:21

Liên quan đến vụ cháy lớn tại Quảng Ninh, hơn 10 hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn tài sản đều đã được chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm thời.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, lãnh đạo TP Móng Cái cho biết, chính quyền thành phố đã giao cho UBND phường Trần Phú tổ chức thuê phòng trọ, nhà nghỉ cho các hộ gia đình bị cháy nhà để ở tạm. Về thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê, rà soát để có chính sách hỗ trợ người dân.

Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet 

Vụ cháy xảy ra vào 23h30 đêm qua (21/7), tại dãy nhà trên đường Triều Dương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh.Ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà, chỉ sau vài phút gió lớn khiến lửa bắt đầu bùng phát, nhanh chóng lan rộng sang các nhà lân cận.

Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi - Ảnh 2
Khu phố giờ chỉ còn là đống đổ nát - Ảnh: báo VietNamNet

Trước đó dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, đám cháy bùng phát từ căn nhà số 53, sau đó cháy lan sang các căn bên cạnh, từ nhà 47 đến 65, gây thiệt hại lớn về tài sản.

UBND TP Móng Cái ngay sau biết được vụ việc đã huy động công an các phường trên địa bàn cùng lực lượng chữa cháy KCN Hải Yên và công an các huyện gần đó tham gia chữa cháy.

Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi - Ảnh 3
Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Do nơi xảy ra cháy là dãy nhà xây dựng kiên cố từ 2 - 6 tầng, tất cả đều có mái hiên đua ra làm ki-ốt bán hàng nên tiếp cận dập lửa rất khó.Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều căn nhà trên phố Triều Dương.Đến khoảng 3h00 sáng nay (22/7) đám cháy tạm thời được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, phần lớn tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

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