Vụ cháy lớn tại Quảng Ninh: Hơn 10 hộ dân bỗng 1 đêm trắng tay hoàn toàn, hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi

UBND TP Móng Cái ngay sau biết được vụ việc đã huy động công an các phường trên địa bàn cùng lực lượng chữa cháy KCN Hải Yên và công an các huyện gần đó tham gia chữa cháy.

Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Do nơi xảy ra cháy là dãy nhà xây dựng kiên cố từ 2 - 6 tầng, tất cả đều có mái hiên đua ra làm ki-ốt bán hàng nên tiếp cận dập lửa rất khó.Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều căn nhà trên phố Triều Dương.Đến khoảng 3h00 sáng nay (22/7) đám cháy tạm thời được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, phần lớn tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.