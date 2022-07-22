Người anh gọi mãi nhưng không thấy trả lời em gái trả lời, Trường trèo cửa sổ vào phòng thì thấy Q. nằm bất động giữa nền nhà, bên cạnh là sạc điện thoại.

Theo nguồn tin từ Zing News, vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 21/7 tại thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khiến một bé gái tử vong.

Thời điểm này, B.V.T. (15 tuổi), đến phòng ngủ gọi em gái ruột là B.T.N.Q. (10 tuổi) nhưng em gái không trả lời, không mở cửa phòng. Thấy sự việc bất thường, T. nhảy từ cửa sổ vào nhà và phát hiện em gái nằm dưới nền nhà.

Ảnh minh họa: Zing News

T. dùng tay chạm vào người để gọi em Q. dậy thì bị điện giật nên gọi bố, mẹ chạy vào trong phòng, phát hiện em Q. đã tử vong.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, bên cạnh nạn nhân có cục sạc điện thoại di động đang cắm với ổ điện, đầu dây sạc cạnh người Q.

Nhận tin báo, công an huyện Đại Lộc có mặt hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu nghi Q. bị điện giật tử vong do sạc điện thoại.

Hiện Q. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự

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