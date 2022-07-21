Mới đây cộng đồng mạng vừa đào lại đoạn clip, 'dì ghẻ' Quỳnh Trang nói về quan điểm tình yêu ''soái ca ngôn tình'' không khỏi khiến cho dân tình càng thêm phẫn nộ, bất bình.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, Gia Lai) hiện đang là cái tên khiến dư luận phẫn nộ dữ dội. Cụ thể, cô chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy khó tin chính là dù còn khá trẻ tuổi và xinh đẹp, sở hữu mọi thứ trong tay nhưng ít người khó có thể ngờ rằng đằng sau khuôn mặt xinh xắn kia lại là một người tàn độc khi đã có những hành động bạo hành với trẻ em đến như vậy. Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng vừa phát hiện đoạn clip Trang thuở còn là sinh viên chia sẻ về vấn đề yêu đương đang thu hút được sự chú ý từ phía dư luận.

Cụ thể trong đoạn video kéo dài hơn 1 phút, Quỳnh Trang cùng một cô bạn đã có đôi lời tâm sự về quan điểm yêu đương của các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại: "Bạn nghĩ gì?" với chủ đề "Soái ca ngôn tình, có hay không?". Khi được hỏi quan điểm của bản thân về vấn đề này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết cô cũng như bao bạn trẻ khác cũng cực kỳ thích những câu chuyện tình cảm ngôn tình và rất khó giữ mình trước anh chàng quân nhân trong bộ phim Hậu duệ mặt trời do Song Joong-ki thủ vai. Thậm chí 'dì ghẻ' còn cho biết bản thân đang đi tìm cho mình một soái ca giống như nam diễn viên Hàn Quốc.

Ngay sau khi đoạn video được đào lại, đã khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ. Nhiều người đã không ngại lao vào chỉ trích ''dì ghẻ'' Quỳnh Trang là một người độc ác, giả trân,... Một số lời bình luận của cư dân mạng chỉ trích ''dì ghẻ'' Quỳnh Trang - Ảnh: Chụp màn hình Dẫn theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ sáng 21/7, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong cho Viện KSND TP.HCM để điều tra bổ sung. Trong đó, HĐXX yêu cầu giám định tỉ lệ thương tật của bé V.A. vào các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021.

Chùm ảnh: Toàn cảnh phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong Sáng 21/7, Tại tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

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