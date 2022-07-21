Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc

Xã hội 21/07/2022 09:29

Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại phiên xét xử thông báo nếu HĐXX trình chiếu cảnh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi, những người tham dự phiên toà không được chụp ảnh, quay phim, livestream.

Sáng nay (21/7), TAND TPHCM đưa vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" ra xét xử sơ thẩm công khai.

Đây là phiên tòa thu hút dư luận, nên từ hơn 6h, rất đông người đã có mặt trước cổng TAND TPHCM để theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, chỉ những người có giấy mời, giấy triệu tập, phóng viên mới được vào toà án.

Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc - Ảnh 1
Rất đông người dân có mặt trước cổng TAND TPHCM sáng nay để theo dõi phiên tòa xét xử. Ảnh: NLĐ

Hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; TP HCM; cha ruột bé A.).

Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc - Ảnh 2
Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc - Ảnh 3
Hai bị cáo Quỳnh Trang và Trung Thái. Ảnh: NLĐ

Cháu bé V.A (8 tuổi) là bị hại, mẹ cháu V.A là bà N.T.M.H. cũng là người đại diện hợp pháp cho bé A.. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại V.A. có 4 luật sư.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang có 1 luật sư và Nguyễn Kim Trung Thái có 2 luật sư bào chữa. Tòa án cũng triệu tập 5 cá nhân là người làm chứng và 2 bác sĩ là giám định viên.

Theo Tiền Phong đưa tin, dựa vào cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu V.A. tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A., khiến bé VA tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nguyễn Kim Trung Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu V.A. nhưng không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu V.A. Ngày 22/12/2021, khi Thái biết Trang đánh cháu V.A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

VKSND TP HCM truy tố Trang hai tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" với mức hình phạt lên tới tử hình. Bị cáo Thái bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc - Ảnh 4
Sáng nay xét xử đôi nhân tình bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Dì ghẻ' vừa khai vừa khóc - Ảnh 5
Hai bị cáo liên tục cúi mặt. Bị cáo Trang vừa khai vừa khóc. Ảnh: NLĐ

Hơn 8 giờ sáng 21/7, HĐXX bắt đầu phần thẩm tra tư pháp. Trong số 5 người làm chứng được triệu tập (gồm 2 bảo vệ, 2 bảo mẫu, 1 giáo viên nơi bé A. theo học) chỉ có 1 người tham dự phiên xét xử.

Theo Báo Người Lao Động cho biết, trước tòa, bị cáo Trang vừa khai vừa khóc.

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Xét xử kín dì ghẻ và cha ruột

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