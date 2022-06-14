Nghi án nữ sinh viên xinh đẹp bị bạn trai bạo hành tử vong ở Lào Cai

Xã hội 14/06/2022 15:57

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh Đ.T.K.L (22 tuổi) tử vong sau khi ở cùng bạn trai.

Ngày 14/6, thông tin từ Dân Việt, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Đ.T.K.L (sinh năm 2000, trú TP Lào Cai) - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nghi án nữ sinh viên xinh đẹp bị bạn trai bạo hành tử vong ở Lào Cai - Ảnh 1
Tình trạng của Linh khi nhập viện. Ảnh: Zing

 

Phản ánh với Zing, ông Đào Minh Nhàn (ở phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết gia đình đang chờ đợi quyết định tố tụng của Công an TP Lào Cai về vụ Đ.T.K.L.(gọi ông Nhàn là chú ruột) nghi bị bạn trai đánh tử vong.

Ông Nhàn cho biết bố mẹ L. không kết hôn. Khi L. được 3 tháng tuổi, mẹ nạn nhân gửi con gái cho ông bà nội. Kể từ đó, L. sống cùng ông, bà và chú, thím.

Tháng 3/2021, L. có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Tùng (sinh năm 1992, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai). Trong khoảng một năm yêu nhau, cặp đôi này nhiều lần mâu thuẫn. Đầu tháng 3, L. quyết định chia tay.

Chia sẻ thêm với Zing, ông Nhàn cho biết tối 15/3, Tùng gọi L. đến nhà anh ta ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, ông Nhàn nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", ông Nhàn nói.

Chú của nạn nhân cho biết hôm đó, Tùng cũng có mặt ở bệnh viện. Anh ta thừa nhận với ông Nhàn về việc đã tát, đẩy L. vào tường.

"Tùng nói tối 15/3, 2 đứa vẫn đi ăn nhưng khi về nhà thì cãi vã, đánh nhau. Đến sáng hôm sau (16/3), L. kêu đau đầu, người phù nên đến chiều, cậu ta đưa cháu tôi vào một bệnh viện ở TP Lào Cai cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 21h", ông Nhàn kể.

Sau đó, gia đình ông Nhàn đưa L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng cô gái 22 tuổi tử vong tối 27/3.

Nghi án nữ sinh viên xinh đẹp bị bạn trai bạo hành tử vong ở Lào Cai - Ảnh 2
L. là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, có ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Dân Việt

 

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập Tùng đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu Tùng đã thừa nhận hành vi đánh chị L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũng thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai thu thập đầy đủ bệnh án điều trị của chị L. tại hai bệnh viện nói trên để phục vụ công tác giám định.

“Đến nay việc thu thập căn cứ, hồ sơ bệnh án đã gần hoàn thiện, chúng tôi cũng đã chuyển những tài liệu này đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để đơn vị này kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi có kết luận giám định, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp tố tụng đúng theo quy định”, vị lãnh đạo này thông tin với Dân Việt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại Long An: Nghi can là người tình của mẹ bị bắt, phẫn nộ lời khai từ gã đàn ông

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại Long An: Nghi can là người tình của mẹ bị bắt, phẫn nộ lời khai từ gã đàn ông

Công an huyện Bến Lức khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh về tội cố ý gây thương tích vì liên quan vụ bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành người yêu bạo hành bạn gái đánh bạn gái tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?