Ngày 14/6, thông tin từ Dân Việt, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Đ.T.K.L (sinh năm 2000, trú TP Lào Cai) - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Phản ánh với Zing, ông Đào Minh Nhàn (ở phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết gia đình đang chờ đợi quyết định tố tụng của Công an TP Lào Cai về vụ Đ.T.K.L.(gọi ông Nhàn là chú ruột) nghi bị bạn trai đánh tử vong.

Tháng 3/2021, L. có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Tùng (sinh năm 1992, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai). Trong khoảng một năm yêu nhau, cặp đôi này nhiều lần mâu thuẫn. Đầu tháng 3, L. quyết định chia tay.

Chia sẻ thêm với Zing, ông Nhàn cho biết tối 15/3, Tùng gọi L. đến nhà anh ta ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, ông Nhàn nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", ông Nhàn nói.

Chú của nạn nhân cho biết hôm đó, Tùng cũng có mặt ở bệnh viện. Anh ta thừa nhận với ông Nhàn về việc đã tát, đẩy L. vào tường.

"Tùng nói tối 15/3, 2 đứa vẫn đi ăn nhưng khi về nhà thì cãi vã, đánh nhau. Đến sáng hôm sau (16/3), L. kêu đau đầu, người phù nên đến chiều, cậu ta đưa cháu tôi vào một bệnh viện ở TP Lào Cai cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 21h", ông Nhàn kể.

Sau đó, gia đình ông Nhàn đưa L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng cô gái 22 tuổi tử vong tối 27/3.

L. là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, có ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Dân Việt

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập Tùng đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu Tùng đã thừa nhận hành vi đánh chị L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũng thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai thu thập đầy đủ bệnh án điều trị của chị L. tại hai bệnh viện nói trên để phục vụ công tác giám định.

“Đến nay việc thu thập căn cứ, hồ sơ bệnh án đã gần hoàn thiện, chúng tôi cũng đã chuyển những tài liệu này đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để đơn vị này kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi có kết luận giám định, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp tố tụng đúng theo quy định”, vị lãnh đạo này thông tin với Dân Việt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.