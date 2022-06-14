Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại Long An: Nghi can là người tình của mẹ bị bắt, phẫn nộ lời khai từ gã đàn ông

Xã hội 14/06/2022 10:32

Công an huyện Bến Lức khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh về tội cố ý gây thương tích vì liên quan vụ bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong.

Sáng 14/6, Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khuya ngày 1/6, anh L. T. N. T. cha ruột của bé L. T. L.T.P. nhận được tin báo con trai mình nhập viện cấp cứu. Đến nơi, các bác sĩ cho biết bé đã chết trước đó khi đưa vào bệnh viện.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại Long An: Nghi can là người tình của mẹ bị bắt, phẫn nộ lời khai từ gã đàn ông - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Thanh Ninh (phải). Ảnh: VnExpress

 

Theo VnExpress cho biết, mẹ của bé P., 24 tuổi, sau khi ly hôn đã sống như vợ chồng với Ninh tại phòng trọ thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Khai với cảnh sát, Ninh cho biết đêm 31/5 bé trai quấy khóc trong khi mẹ bé vẫn ngủ, anh ta tức giận "dùng tay đánh bé nhiều cái". Mẹ bé thức dậy thấy con bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Theo Trung tâm y tế huyện Bến Lức, bé P. nhập viện vào lúc 2h30 ngày 1/6 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ phát hiện trên người nạn nhân có vết xước da vùng thái dương dài 5 cm còn dính máu khô; bầm xanh vùng trán, quanh mắt, má. Còn người mẹ cho biết con trai bị ngã trong nhà vệ sinh đêm hôm trước. Sự việc được bệnh viện lập biên bản, báo công an.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

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