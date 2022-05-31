Vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở TPHCM: Người giữ trẻ khai gì?

Xã hội 31/05/2022 13:35

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, để điều tra vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn, nghi do bạo hành.

Trước đó, chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo nhận tin từ Bệnh viện Quận Bình Tân về trường hợp bé T.N.T.K., gần một tuổi, tạm trú phường Tân Tạo tử vong bất thường trước khi nhập bệnh viện.

Vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở TPHCM: Người giữ trẻ khai gì? - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành. Ảnh: PNVN

 

Theo Tiền Phong đưa tin, qua làm việc với công an, mẹ ruột của cháu K. là chị S.H.V. (sinh năm 1985, quê Sóc Trăng, hiện cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết, vào lúc 7h20 cùng ngày, chị giao con ruột là bé K. cho cháu của mình là Hứa Thị Kim Trang (sinh năm 2001, quê Sóc Trăng, cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để trông giữ như thường ngày. 

Trong khoảng thời gian từ 7h20 đến 8h cùng ngày, Trang cho cháu K. ăn cháo, đến 9h thì uống sữa và ngủ, khoảng 11h15 phút, cháu K. bị ho và ọc sữa, người tím tái nên Trang gọi điện thoại cho mẹ ruột là bà L.T.T. (sinh năm 1977, quê Sóc Trăng, cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để đưa cháu K. đi bệnh viện Bình Tân cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Bình Tân đã phối hợp khám nghiệm tử thi, kết quả xác định cháu K. bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi do có dấu hiệu bị bạo hành.

Làm việc với cơ quan công an, Hứa Thị Kim Trang, thừa nhận do bực tức vì cháu K. ho và ói sữa nhiều lần nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu K.

Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát Điều tra thành phố về trật tự xã hội, Đội Kỹ thuật hình sự và Công an phường Tân Tạo bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và báo cáo Công an TPHCM về vụ việc.

“Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo Công an quận Bình Tân khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi có kết quả điều tra”, UBND quận Bình Tân thông tin trên Tiền Phong.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị V. hết sức khó khăn. Chị V. làm công nhân tại một công ty trên địa bàn, còn chồng làm bốc xếp tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM). Hiện gia đình đang thiếu mấy tháng tiền trọ. Sau khi sự việc xảy ra, người quản lý khu trọ nơi chị V. thuê phòng đã vận động được 11 triệu đồng gửi gia đình.

Thông tin thêm từ Dân Trí, một số người dân chung dãy trọ chị V. cho biết, chị có con trai lớn 9 tuổi và bé K.. Do kinh tế khó khăn nên gửi bé gái cho Trang trông giữ, Trang là bà con họ hàng với chị V.. Người mẹ gửi con gái cho Trang trông giữ được khoảng 6 tháng. Thời gian này, trên người bé K. xuất hiện một số vết thương ở tay, chân, mặt, lỗ tai. Nhiều người khuyên chị V. gửi bé vào nhà trẻ để được chăm sóc tốt hơn, nhưng vì kinh tế khó khăn, mẹ bé vẫn chần chừ.

NÓNG: Tạm giữ hình sự nghi can bạo hành làm chết bé gái 1 tuổi ở TPHCM

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Nghi can Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, là cháu gái của mẹ nạn nhân, khai nhận trong lúc cho ăn, bực tức vì bé ho, ói sữa đã đánh nhiều lần vào bụng bé...

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