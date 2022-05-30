Ngày 28/5 vừa qua, dư luận một lần nữa bàng hoàng trước sự việc bé gái (1 tuổi) ở TP HCM tử vong nghi do bạo hành.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng, có dấu hiệu bị bạo hành.

Trước đó, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) tiếp nhận thông tin trình báo của Bệnh viện quận Bình Tân về việc bé gái tên T.N.T.K. (1 tuổi) ngụ trên địa bàn tử vong trước khi vào bệnh viện, trên cơ thể có dấu hiệu nghi vấn bị bạo hành.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành. Ảnh: PNVN

Theo chị S.H.V. (37 tuổi - mẹ ruột cháu K.), vào sáng ngày 27/5, chị giao K. cùng sữa và cháo của cháu cho một người phụ nữ tên T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trông giữ như thường ngày tại chỗ ở của T.

Từ lúc 7h20 đến 8h cùng ngày, cháu K. được T. cho ăn cháo, đến 9h thì uống sữa và ngủ, khoảng 9h45 cháu K. bị ho và ọc sữa, sau đó tiếp tục ngủ. Khoảng 11h15 - 11h30, T. có ra ngoài đem cơm cho mẹ, khi về đến nhà phát hiện cháu K. có dấu hiệu ho nhiều, ọc sữa ra nước vàng, người tím tái nên điện thoại báo cho mẹ ruột của mình và chị V. Sau đó, T. cùng mẹ đưa cháu K. vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Làm việc với công an, bước đầu T. khai nhận, sáng 27/5 có dùng tay đánh vào vùng bụng bé K. Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị V. hết sức khó khăn. Chị V. làm công nhân tại một công ty trên địa bàn, còn chồng làm bốc xếp tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM). Hiện gia đình đang thiếu mấy tháng tiền trọ. Sau khi sự việc xảy ra, người quản lý khu trọ nơi chị V. thuê phòng đã vận động được 11 triệu đồng gửi gia đình.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên (trái) - Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân (TPHCM) - chia sẻ, động viên chị V. Ảnh: PNVN

Thông tin thêm từ Dân Trí, một số người dân chung dãy trọ chị V. cho biết, chị có con trai lớn 9 tuổi và bé K.. Do kinh tế khó khăn nên gửi bé gái cho T. trông giữ, T. là bà con họ hàng với chị V.. Người mẹ gửi con gái cho T. trông giữ được khoảng 6 tháng. Thời gian này, trên người bé K. xuất hiện một số vết thương ở tay, chân, mặt, lỗ tai. Nhiều người khuyên chị V. gửi bé vào nhà trẻ để được chăm sóc tốt hơn, nhưng vì kinh tế khó khăn, mẹ bé vẫn chần chừ.

"Bé K. dễ thương lắm, hay tin bé mất nghi do bạo hành mà ai cũng xót xa. Lúc đầu Trang chối không đánh đập nhưng khi có kết quả khám nghiệm tử thi thì mới cúi đầu xin lỗi. Tôi vuốt mắt mãi mà cháu không chịu nhắm, chắc bé uất ức lắm", chị P. (người thân của gia đình nạn nhân) đau lòng chia sẻ.