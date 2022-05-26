Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành ở trung tâm giáo dục chuyên biệt: Đầu có nhiều vết xước rớm máu, tai bầm tím và tinh thần hoảng loạn

Xã hội 26/05/2022 10:12

Sau khi ngủ dậy, cháu T.Q.M. (2 tuổi) được một cô giáo cho đi vệ sinh. Đến chiều, khi gia đình chuẩn bị đón về, trung tâm phát hiện một số vết bầm tím và vết xước nên báo với gia đình.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bức xúc trước thông tin cháu bé 2 tuổi với nhiều vết thương tích sau khi theo học tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng). Sự việc được được xác định xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội N.C.T.T, có trụ sở tại phố Hoà Bình, quận Kiến An.

Liên quan đến vụ việc này, theo VOV đưa tin, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP. Hải Phòng và các cơ quan liên quan đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc trên. Ngoài ra, ngày 25/5, đại diện Trung tâm N.C.T.T xác nhận, sự việc xảy ra vào chiều 19/5. Sau khi ngủ dậy, cháu T.Q.M. (2 tuổi) được một cô giáo cho đi vệ sinh. Đến chiều, khi gia đình chuẩn bị đón về, trung tâm phát hiện một số vết bầm tím và vết xước nên báo với gia đình, đồng thời kết hợp gia đình đưa cháu đi bệnh viện thăm khám.

Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành ở trung tâm giáo dục chuyên biệt: Đầu có nhiều vết xước rớm máu, tai bầm tím và tinh thần hoảng loạn - Ảnh 1
Trung tâm nơi xảy ra sự việc trẻ 2 tuổi nghi bị bạo hành - Ảnh: VOV

Trao đổi với báo Lao động, đại diện Trung tâm cho biết, đã làm việc với các cô giáo tiếp xúc gần cháu M. để tìm hiểu sự việc. Đồng thời trích xuất camera gửi cơ quan công an: "Camera chỉ ghi lại được quá trình cô giáo đưa cháu T.Q.M vào nhà vệ sinh. Cơ quan công an sẽ phân tích những hình ảnh, dữ liệu đó để làm căn cứ và có kết luận chính thức. Hiện, trung tâm đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ sự việc, sai tới đâu xử lý tới đó".

Bà Phạm Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hải Phòng cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở LĐTBXH đã nắm được sự việc. Về mặt quản lý nhà nước, Sở rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của Trung tâm N.C.T.T . Đồng thời, giao Trung tâm Công tác xã hội TP. Hải Phòng phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc như phản ánh. Cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng đã đến gặp gia đình cháu bé. Được biết, gia đình cháu bé cũng đã đưa cháu đi khám xét, xác định mức độ các thương tích trên cơ thể".

Được biết, Trung tâm Công tác xã hội N.C.T.T được Sở LĐTBXH Hải Phòng cấp phép, đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. Trung tâm chuyên tư vấn, can thiệp trẻ rối loạn tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý, rối loạn ngôn ngữ, vận động, hành vi,…. Hiện, có gần 20 trẻ đang theo học tại đây.

Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành ở trung tâm giáo dục chuyên biệt: Đầu có nhiều vết xước rớm máu, tai bầm tím và tinh thần hoảng loạn - Ảnh 2
Vùng đầu, tai bé Q.M chằng chịt vết bầm tím - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin của báo Dân Trí, ngày 19/5, bé Q.M được cô giáo trông trẻ bế về nhà trong tình trạng trên đầu có những vết trầy xước rớm máu, tai có vết bầm tím và tinh thần hoảng loạn. Cô giáo cho rằng cháu bị bạn đánh nhưng gia đình cho cháu đi khám và nghi ngờ cháu bị cô trông trẻ bạo hành.

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