Nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, lý do được người mẹ đưa ra khiến nhiều người phẫn nộ

Xã hội 20/05/2022 15:54

Liên quan đến vụ mẹ bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, mới đây tại cơ quan điều tra người mẹ cho biết vì quá tức giận nên đã không thể kiềm chế được hành vi bạo lực của mình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, TAND TP HCM đang thụ lý vụ án Trần Thị Dung (SN 1995, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) giết con gái ruột.

Nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, lý do được người mẹ đưa ra khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 1
Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Cáo trạng thể hiện Trần Thị Dung một mình nuôi 5 con nhỏ (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi), tất cả đều không xác định cha đẻ. Khoảng tháng 9-2020, Dung đưa hai con (con gái khi đó 3 tuổi, con trai 2 tuổi) từ quê vào TP HCM. Ba mẹ con ở một phòng trọ trên địa bàn quận 12.

Công việc hàng ngày của Dung là bán vé số và cô thường dẫn theo hai con để đi ăn xin ở khắp nơi.

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 17-11-2020, Dung dậy nấu cháo cho hai con ăn. Cháu C. thức giấc, Dung dẫn cháu đi vệ sinh rồi tiếp tục nấu cháo. Lát sau, Dung ra nhà vệ sinh thì thấy cháu C. làm bẩn người nên đã không giữ được bình tính mà đánh con và cầm hai chân bé dốc ngược lên, đập đầu bé xuống nền nhà nhiều lần.

Cháu C. khóc và bị chảy máu ở mặt, Dung dùng khăn lau rồi tiếp tục nắm hai chân bé lên để đập đầu cháu xuống nền nhà rồi quăng xuống. Chưa dừng tay người mẹ tiếp tục dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, bụng lưng của cháu C. 

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Dung đưa cháu C. vô nhà vệ sinh. Thấy cháu C. bất tỉnh, Dung bế cháu ra đường nhờ người chở đến Bệnh viện Quận 12 cấp cứu. Sau đó, cháu C được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nhưng đến ngày 15-01-2021 thì tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Dung trần tình vì tức giận nên đã không kiềm chế được hành động bạo lực. VKSND TP HCM sau đó truy tố người này tội "Giết người". 

VKSND TP.HCM kết luận hành vi của Dung là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm nhập đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần phải xử nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

 

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