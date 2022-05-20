Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ chết bất thường dưới mương nước cạn ở Bình Dương

Xã hội 20/05/2022 14:32

Người dân ở đây cho biết, khoảng 22h đêm 19/5, người dân nhìn thấy người phụ nữ này chạy xe tới đây.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 20/5, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người phụ nữ được phát hiện tử vong ở dưới mương nước cạn. Vụ chết người chưa rõ nguyên nhân này nằm dọc đường Vĩnh Phú 23, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân thấy chiếc xe máy dựng ở trên bờ mương nhưng mãi không thấy người nên chạy lại kiểm tra. Khi tới đây người dân tá hỏa phát hiện 1 người phụ nữ tử vong dưới mương nước. Quá hoảng sợ, người dân đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ chết bất thường dưới mương nước cạn ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ dưới mương nước - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin của báo Lao động, tại hiện trường, xe máy của nạn nhân dựng ngay ngắn trên bờ. Mương nước này gần sông Sài Gòn, cống giao nhau với sông Sài Gòn đã được chốt chặn. Mương nước rộng khoảng 3m, mực nước khoảng 40cm. 

Người dân ở đây cho biết, khoảng 22h đêm 19/5, người dân nhìn thấy người phụ nữ này chạy xe tới đây. Lúc này, thủy triều lên, mực nước của mương cũng chưa tới 1m.

Qua xác minh ban đầu, xác định người phụ nữ tử vong tên N.T.H (sinh năm 1969, quê Hà Tây), đang ở tại khu vực ngã sáu An Phú, cách hiện trường khoảng 15km.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà quàn để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.

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