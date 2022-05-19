Trắng đêm tìm thi thể học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn

Xã hội 19/05/2022 14:05

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 5 không may đuối nước khi đi tắm sông cùng bạn khiến nhiều người xót xa.

Theo báo Lao Động, đại diện chính quyền xã Sơn Linh, huyện Sớn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

Cụ thể, trước đó, vào chiều ngày 18/5/2022, cháu Đinh Thị Như M., sinh năm 2011, học sinh lớp 5 ở thôn Ka La, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đi tắm cùng bạn tại khu vực sông Trà Khúc thuộc địa bàn thôn Ka La, xã Sơn Linh thì không may bị nước cuốn trôi.

Trắng đêm tìm thi thể học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thức trắng đêm tìm kiếm thi thể cháu M. trong đêm - Ảnh: báo Lao Động

Ngay sau sự việc xảy ra, người dân địa phương đã báo cơ quan công an và lực lượng cứu hộ tổ chức phương án tìm kiếm. Do trời có mưa và nước sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn xã Sơn Linh chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Công an huyện Sơn Hà đã cử lực lượng Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân tổ chức bơi ghe tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Trắng đêm tìm thi thể học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20 m -  Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, cập nhật tình hình, sáng ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể bé gái xấu số. Được biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20 m.

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