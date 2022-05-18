Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 6 khách sạn xuống đất sau tiếng động lớn trong con ngõ

Xã hội 18/05/2022 14:32

Các lực lượng chức năng TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng 6 một khách sạn xuống đất tử vong.

Theo vietnamNet, khoảng 11h20 trưa ngày 18/5, người dân tại ngõ 71 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội nghe tiếng động lớn liền đi kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm trên nền đường.

Ngay sau đó người dân thông báo đến chính quyền địa phương. Đại diện UBND phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, cho biết nạn nhân tử vong là khách thuê trọ và rơi từ tầng 6 xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng phường đã đến bảo vệ hiện trường và mời các đơn vị chức năng đến để tiếp tục xác minh.

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 6 khách sạn xuống đất sau tiếng động lớn trong con ngõ - Ảnh 1
Hiện trường nơi người đàn ông rơi lầu tử vong - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân trí, tại hiện trường, một số nhân chứng cho hay, vào khoảng 10h30 cùng ngày, người dân nghe thấy một tiếng động mạnh trong ngõ 71 Nguyễn Thị Định (đây là mặt sau của khách sạn M.B.), khi chạy ra thì nhiều người hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động, sau đó người dân đã nhanh chóng báo chính quyền và lực lượng chức năng.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Kinh hoàng phát hiện một người đàn ông gốc Mỹ nghi rơi lầu tử vong ở Đà Nẵng: Một chân bị đứt lìa, văng ra khỏi chỗ thi thể nằm một đoạn khoảng 5 m

Kinh hoàng phát hiện một người đàn ông gốc Mỹ nghi rơi lầu tử vong ở Đà Nẵng: Một chân bị đứt lìa, văng ra khỏi chỗ thi thể nằm một đoạn khoảng 5 m

Một gười đàn ông quốc tịch Mỹ rơi từ tầng 18 chung cư ở Đà Nẵng xuống đất tử vong, 1 chân bị đứt lìa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong rơi lầu tử vong Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 38 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 40 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 38 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?