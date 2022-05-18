Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 6 khách sạn xuống đất sau tiếng động lớn trong con ngõ

Các lực lượng chức năng TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng 6 một khách sạn xuống đất tử vong.

Theo vietnamNet, khoảng 11h20 trưa ngày 18/5, người dân tại ngõ 71 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội nghe tiếng động lớn liền đi kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm trên nền đường.

Ngay sau đó người dân thông báo đến chính quyền địa phương. Đại diện UBND phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, cho biết nạn nhân tử vong là khách thuê trọ và rơi từ tầng 6 xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng phường đã đến bảo vệ hiện trường và mời các đơn vị chức năng đến để tiếp tục xác minh.

Hiện trường nơi người đàn ông rơi lầu tử vong - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân trí, tại hiện trường, một số nhân chứng cho hay, vào khoảng 10h30 cùng ngày, người dân nghe thấy một tiếng động mạnh trong ngõ 71 Nguyễn Thị Định (đây là mặt sau của khách sạn M.B.), khi chạy ra thì nhiều người hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động, sau đó người dân đã nhanh chóng báo chính quyền và lực lượng chức năng.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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