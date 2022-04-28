Một gười đàn ông quốc tịch Mỹ rơi từ tầng 18 chung cư ở Đà Nẵng xuống đất tử vong, 1 chân bị đứt lìa.

Theo Zing News, trưa ngày 28/4, cơ quan chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tiến hành thủ tục pháp lý để làm rõ nguyên nhân khiến người đàn ông 62 tuổi (quốc tịch Mỹ) tử vong. Theo đó, sáng cùng ngày, một số nhân chứng phát hiện người này tử vong trong tình trạng đứt lìa chân.

Thi thể nạn nhân nằm gần hàng rào mặt sau tòa nhà Ocean View (đường Nam Thọ 6, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Một chân của nạn nhân bị đứt lìa, văng ra khỏi chỗ thi thể nằm một đoạn khoảng 5 m.

Toà nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, qua điều tra ban đầu, nạn nhân là người đàn ông 62 tuổi (quốc tịch Mỹ). Ông này thuê căn hộ trên tầng 18 tòa nhà Ocean View từ năm 2019 đến nay. Theo quản lý tòa nhà thì trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có liên lạc để sửa cục nóng điều hòa ở ban công.

Theo Người lao động, qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong, trên tay vẫn cầm một cục pin của máy khoan cầm tay. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân nhiều khả năng gặp nạn, té ngã khi cố gắng cầm khoan, sửa cục nóng điều hòa của căn hộ.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

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