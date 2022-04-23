Lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận tại một tòa chung cư cao cấp trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé rơi từ tầng cao xuống đất tử vong lúc rạng sáng ngày 23/4.

Liên quan đến vụ 2 học sinh rơi từ tầng cao chung cư cao cấp tử vong trong một buổi sáng ở Hà Nội, trao đổi với PV báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Cháu gái sinh năm 2003, rơi từ tầng 25 của căn chung cư; cháu trai sinh năm 2009, rơi từ tầng 35 của căn chung cư này".

Vị đại diện này cũng xác nhận, thời gian xảy ra 2 sự việc trên khoảng 2h sáng và 9h cùng ngày.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

"Cả 2 nạn nhân đều có tiền sử mắc bệnh trầm cảm và đã có hồ sơ bệnh án. Hiện danh tính và nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ", lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn nói thêm.

Theo nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, một số cư dân ở chung cư cho biết, trong 2 trường hợp tử vong nêu trên thì nam sinh không phải là cư dân của tòa nhà.

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