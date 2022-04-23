UBND Phường lên tiếng vụ 2 học sinh rơi lầu tử vong ở chung cư cao cấp tại Hà Nội: Gia đình các cháu đang rất đau khổ vì mất con, 2 nạn nhân đều có tiền sử trầm cảm

Xã hội 23/04/2022 19:47

Lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận tại một tòa chung cư cao cấp trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé rơi từ tầng cao xuống đất tử vong lúc rạng sáng ngày 23/4.

Liên quan đến vụ 2 học sinh rơi từ tầng cao chung cư cao cấp tử vong trong một buổi sáng ở Hà Nội, trao đổi với PV báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Cháu gái sinh năm 2003, rơi từ tầng 25 của căn chung cư; cháu trai sinh năm 2009, rơi từ tầng 35 của căn chung cư này".

Vị đại diện này cũng xác nhận, thời gian xảy ra 2 sự việc trên khoảng 2h sáng và 9h cùng ngày.

2 hoc sinh roi tu tang cao chung cu 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

"Cả 2 nạn nhân đều có tiền sử mắc bệnh trầm cảm và đã có hồ sơ bệnh án. Hiện danh tính và nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ", lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn nói thêm.

Theo nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, một số cư dân ở chung cư cho biết, trong 2 trường hợp tử vong nêu trên thì nam sinh không phải là cư dân của tòa nhà.

Clip: Cận cảnh màn giải cứu 'thót tim' vụ nam sinh lớp 9 định nhảy lầu tự tử tại chung cư Hà Nội

Clip: Cận cảnh màn giải cứu 'thót tim' vụ nam sinh lớp 9 định nhảy lầu tự tử tại chung cư Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng giải cứu nam sinh lớp 9 có ý định tự tử tại chung cư Hà Nội khiến nhiều người xôn xao

Xem thêm
Từ khóa:   2 học sinh rơi lầu tử vong nhảy lầu tự tử rơi lầu chung cư 2 học sinh rơi từ tầng cao chung cư

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?