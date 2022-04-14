Mới đây, một nam sinh lớp 9 tại Hà Nội cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tự tử khiến nhiều người hốt hoảng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC thủ đô vừa kịp thời cứu một nam sinh có ý định nhảy lầu tự tử. Theo đó, tối ngày 12/4, Trung tâm thông tin Chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin về việc có một nam sinh đang cố thủ trong phòng với ý định tự tử tại Tòa nhà Licogi 13, địa chỉ số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cảnh sát PCCC đu dây từ tầng 20, kịp thời cứu một nam sinh lớp 9 đang định nhảy lầu tự tử - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động một xe thang, một xe cứu nạn cứu hộ cùng nhiều chiến sỹ cảnh sát PCCC tới hiện trường. Theo VietNamNet, cảnh sát xác định tại căn hộ 1902 của tòa nhà có một nam sinh đang trong tình trạng hoảng loạn, căng thẳng, cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tự tử.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet Trước tình hình cấp thiết, tổ công tác Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, tụt dây khẩn cấp từ tầng 20 xuống cửa sổ, ngăn không cho nam sinh nhảy xuống dưới từ ban công, đồng thời phá khóa phòng, kịp thời ứng cứu nạn nhân. Đồng thời triển khai lực lượng bơm đệm hơi dưới mặt đất, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, nam sinh đã được giải cứu thành công. Được biết, nam sinh đang là học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn Hà Nội. Do áp lực dẫn tới uất ức, nam sinh này nảy sinh ý định tự tử - Ảnh: VietNamNet Theo Dân Trí, được biết, em sinh năm 2007, đang là học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn Hà Nội. Do áp lực dẫn tới uất ức, nam sinh này nảy sinh ý định tự tử. Lực lượng chức năng đã bàn giao nam sinh trên cho gia đình để trấn an tinh thần và động viên em bình tĩnh trở lại.

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