Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam học sinh lớp 8 trên địa bàn. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, người ta phát hiện trước khi tử vong, nạn nhân có để lại một bức thư.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 8/4, tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam học sinh lớp 8 trên địa bàn. Qua thông tin ban đầu, được biết, nạn nhân tử vong là B.Đ.K. (học sinh lớp 8, Trường THCS Ngô Mây, thị xã Buôn Hồ).

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ cho biết, trước đó, vào sáng 6/4, em K. không có thời khoá biểu học online nên lấy điện thoại chơi điện tử thì bị mẹ phát hiện la mắng. Sau đó mẹ em K. khép cửa ra vườn hái tiêu. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, mẹ em K. không thấy con mình ra phụ hái tiêu nên vào nhà để kiểm tra thì phát hiện em K. tử vong trong nhà bếp.

Phát hiện vụ việc, mẹ em K. đã hô hào mọi người đưa em K. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trước khi tử vong, em K. có để lại một bức thư với nội dung "Do áp lực cuộc sống gia đình làm em không thoải mái".

Theo Người Lao Động, sáng ngày 8/4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc học sinh lớp 8 để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

Theo báo cáo của Trường THCS Ngô Mây, chiều 6/4 nhà trường nhận được thông tin em B.Đ.K. (học sinh lớp 8A2) tử vong. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã đến gia đình chia buồn, động viên và báo cáo với Phòng GD-ĐT thị xã Buôn Hồ.

Cũng theo Trường THCS Ngô Mây, học kỳ I năm học 2021-2022, qua quá trình học online được các thầy cô giáo đánh giá em K. có ý thức cao trong học tập và rèn luyện, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Xếp loại cuối kỳ I hạnh kiểm tốt, học lực khá.

Hoàn cảnh gia đình em K. cha đã mất, em K. đang ở với mẹ và chị gái. Tình hình kinh tế gia đình ổn định.

"Trong thư tuyệt mệnh, em K. có nói về những áp lực trong cuộc sống và gia đình. Phòng cũng đã chỉ đạo nhà trường thăm hỏi, cử người tiễn đưa em K. về nơi an nghỉ" - lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Buôn Hồ thông tin.

Nam sinh lớp 9 gieo mình xuống hồ tự tử, thư tuyệt mệnh được tìm thấy khiến ai cũng xót xa Vừa qua, một học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi xe đạp đến hồ Hao Hao thuộc địa phận xã Định Hải rồi gieo mình xuống hồ tự tử khiến nhiều người bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-nam-sinh-lop-8-nghi-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-tu-tu-trong-nha-bep-460969.html