Vừa qua, một học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi xe đạp đến hồ Hao Hao thuộc địa phận xã Định Hải rồi gieo mình xuống hồ tự tử khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo báo Giao Thông, đến 7h40 sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho Công an thị xã Nghi Sơn, chính quyền địa phương và gia đình. Danh tính nạn nhân được xác định là Lại Ngọc H. (SN 2007), trú tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân phát hiện H. bỏ lại chiếc xe đạp trên bờ sau đó nhảy xuống hồ Hao Hao nên đã chạy lại ứng cứu. Tuy nhiên lúc này H. đã chìm sâu xuống dưới nước.

Theo Người Lao Động, sự việc đau lòng xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 5/4. Tại vị trí em H. ra đi, ngoài xe đạp, balô còn có vỏ thuốc chuột và trên áo để lại thư có nội dung tự vẫn, ai nhặt được balô thì nhờ mang về theo địa chỉ nhà em H..

Theo VietNamNet, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên hồ nước sâu, trời tối nên mãi đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của H.. Được biết bố mẹ H. là giáo viên trên địa bàn thị xã, em cũng là một người rất ngoan hiền. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, cũng trong ngày 5/4, tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh lớp 6 tử vong trên sông Mậu Khê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-9-gieo-minh-xuong-ho-tu-tu-thu-tuyet-menh-duoc-tim-thay-khien-ai-cung-xot-xa-460600.html