Quảng Ngãi: Vứt lại xe máy, cô gái trẻ nhảy cầu Trà Khúc 2 tự tử

Xã hội 10/04/2022 16:15

Mới đây, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu Trà khúc 2 để tự tử.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, trưa ngày 10/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu Trà khúc 2 để tự tử. Danh tính nạn nhận được xác định là Bạch Thị B. Ng. (SN 1997), trú thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo báo Quảng Ngãi, trước đó, vào lúc 21h15 phút ngày 8/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo của người dân về việc có người nhảy cầu Trà Khúc 2 thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm nhạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân có để lại một điện thoại di động, một xe máy biển kiểm soát 76B1 - 600.56 kèm theo giấy bảo hành xe có tên Bạch Thị B. Ng..

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Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy - Ảnh: báo Quảng Ngãi

Sau 3 ngày triển khai tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ 25 phút ngày 10/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại địa phận bến Tam Thương, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Quảng Ngãi tự tử nhảy cầu tự tử

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