Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng giải cứu nam sinh lớp 9 có ý định tự tử tại chung cư Hà Nội khiến nhiều người xôn xao

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng giải cứu nam sinh lớp 9 có ý định tự tử tại chung cư Hà Nội khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, người quan clip đứng phía dưới toàn nhà và thuật lại tình hình vụ việc.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến những chiến sĩ cứu hộ. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng hy vọng nam sinh mau chóng lấy lại tinh thần, bình phục sau vụ việc.

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC thủ đô vừa kịp thời cứu một nam sinh có ý định nhảy lầu tự tử. Sự việc diễn ra tại Tòa nhà Licogi 13, địa chỉ số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua xác minh, cảnh sát xác định tại căn hộ 1902 của tòa nhà có một nam sinh đang trong tình trạng hoảng loạn, căng thẳng, cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tự tử.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Trước tình hình cấp thiết, tổ công tác Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, tụt dây khẩn cấp từ tầng 20 xuống cửa sổ, ngăn không cho nam sinh nhảy xuống dưới từ ban công, đồng thời phá khóa phòng, kịp thời ứng cứu nạn nhân. Đồng thời triển khai lực lượng bơm đệm hơi dưới mặt đất, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, nam sinh đã được giải cứu thành công.

Cảnh sát PCCC đu dây từ tầng 20, kịp thời cứu một nam sinh lớp 9 đang định nhảy lầu tự tử - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo Dân Trí, được biết, em sinh năm 2007, đang là học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn Hà Nội. Do áp lực dẫn tới uất ức, nam sinh này nảy sinh ý định tự tử.

Lực lượng chức năng đã bàn giao nam sinh trên cho gia đình để trấn an tinh thần và động viên em bình tĩnh trở lại.

Rùng mình giải cứu nam sinh lớp 9 cầm dao cố thủ, đòi nhảy lầu tự tử tại một chung cư ở Hà Nội Mới đây, một nam sinh lớp 9 tại Hà Nội cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tự tử khiến nhiều người hốt hoảng.

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