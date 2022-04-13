Vụ nữ công nhân vứt con trong nhà vệ sinh khiến bé tử vong ở Bắc Giang: Người mẹ khai nhận nguyên nhân gây SỐC

Xã hội 13/04/2022 16:51

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, sau 1 ngày phát thông báo truy tìm, nữ công nhân trong vụ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh đã ra trình diện.

Theo Dân Trí, ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, tháng 1/2022, Vàng Thị T., sinh năm 2003, ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) sinh con. Sau khi sinh con, T. vứt con ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã mời T. lên làm việc. Sau lần làm việc với cơ quan công an, T. bỏ đi biệt tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên ra thông báo truy tìm Vàng Thị T. Thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang thụ lý điều tra vụ việc Vàng Thị T. có dấu hiệu của tội "Vứt bỏ con mới đẻ", quy định tại Điều 124 Bộ luật hình sự.

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Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm Vàng Thị T. - Ảnh: Dân Trí

Theo Thanh Niên, chiều ngày 14/3, Công an huyện Việt Yên cho biết, sau 1 ngày phát thông báo truy tìm, nữ công nhân Vàng Thị T. (19 tuổi) đã ra trình diện để phối hợp làm rõ hành vi "vứt bỏ con mới đẻ".

Bước đầu T. khai bản thân chưa lập gia đình nhưng có nhiều mối quan hệ tình cảm dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Thắm thừa nhận không biết bố đứa bé là ai, sợ xã hội, gia đình đánh giá nên đã bỏ lại đứa con mới sinh.

Khoảng 2 giờ ngày 22/1, trong lúc đang làm ca đêm tại Khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên) thì T. có dấu hiệu trở dạ, đã vào khu vệ sinh và sinh được một bé trai. Sau đó, nữ công nhân này đã bỏ con lại rồi rời đi. Khi các công nhân phát hiện, bé trai đã tử vong.

Sáng 23/1, Công an huyện Việt Yên đã mời T. tới làm việc và cho giám định ADN hai mẹ con. Do sức khỏe chưa ổn định, T. vào cơ sở y tế điều trị và lợi dụng việc này để bỏ trốn. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bắc Giang: Truy tìm người phụ nữ nhẫn tâm vứt con mới đẻ trong nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong

Bắc Giang: Truy tìm người phụ nữ nhẫn tâm vứt con mới đẻ trong nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong

Sau lần làm việc với cơ quan chức năng, Thắm bỏ đi biệt tích, không có mặt tại địa bàn cũng như quê nhà.

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