Sau lần làm việc với cơ quan chức năng, Thắm bỏ đi biệt tích, không có mặt tại địa bàn cũng như quê nhà.

Sáng 13/4, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H. Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan vừa phát đi thông báo truy tìm chị Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê H. Phong Thổ, Lai Châu) để làm rõ hành vi “vứt con mới đẻ” theo quy định tại điều 124 bộ luật Hình sự.

Theo vị lãnh đạo cho hay, chị Thắm là công nhân tại khu công nghiệp Đình Trám (H. Việt Yên). Khoảng tháng 1, Công an H. Việt Yên tiếp nhận trình báo của khu công nghiệp về việc phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, tử vong tại nhà vệ sinh trong khu vực.

Qua xác minh, công an nghi ngờ Thắm là người đã sinh con, sau đó bỏ lại trong nhà vệ sinh rồi tiếp tục vào làm việc khiến cháu bé tử vong.

Công an phát thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Zingnews, vị lãnh đạo cho hay thêm: "Thời điểm đó, cơ quan chức đã làm việc với Thắm, thực hiện giám định ADN và xác định đứa bé là con của cô gái này".

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, Thắm "mất tích", không có mặt tại địa phương hay nơi cư trú, không đến trụ sở công an theo triệu tập.

Công an huyện Việt Yên đề nghị người dân khi có thông tin về Vàng Thị Thắm, thông báo đến cơ quan chức năng qua số điện thoại 0983.253.196.

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