Đêm khuya, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. Lúc này, trên người bé trai chỉ quấn một chiếc khăn quanh người.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 9/4, UBND thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil phát đi thông báo tìm thân nhân của bé trai bị bỏ rơi ở trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian một tuần, nếu bố mẹ của cháu bé không đến nhận, UBND thị trấn Đắk Mil sẽ đăng ký khai sinh và bàn giao cho đơn vị nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Bé trai bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông - Ảnh: báo Lao động

Trước đó, theo thông tin của báo Người Lao động, khoảng 21h ngày 8/4, UBND thị trấn Đắk Mil nhận được thông tin một cháu bé bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông ở tổ dân phố 5.

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có quấn một chiếc khăn màu cam và một miếng tã lót, không có giấy tờ, đồ vật hay tài sản giá trị nào khác. Qua kiểm tra sức khoẻ, được biết, cháu bé nặng khoảng 2,5kg, cơ thể còn vết máu (nghi do mới sinh) và tím tái vì nằm ngoài trời lạnh.

Ngay sau đó, cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông đã đưa cháu đến cơ sở y tế để sơ cấp cứu. Đến sáng 9/4, sức khỏe của cháu bé đã ổn định nên được đưa về trung tâm chăm sóc.

Trong lúc làm việc, nữ lao công bất ngờ phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác Trong lúc làm công việc thu gom rác tại xã Hải Đông, bà Tần phát hiện một thùng carton, bên trong có 1 trẻ sơ sinh, cùng một giấy chứng sinh.

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