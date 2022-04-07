Trong lúc làm công việc thu gom rác tại xã Hải Đông, bà Tần phát hiện một thùng carton, bên trong có 1 trẻ sơ sinh, cùng một giấy chứng sinh.

Theo báo Giao thông đưa tin, chiều 6/4, UBND xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh phát thông tin tìm người thân cho bé trai sơ sinh 3,1 kg bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, ông Phạm Văn Sằn và bà Vũ Thị Biên, đều trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh đã đến UBND xã Quảng Minh trình báo về việc: Ngày 31/3/2022, bà Hoàng Thị Tần (mẹ ông Sằn, SN 1959, trú tại xã Hải Đông, TP. Móng Cái, Quảng Ninh), trong lúc làm công việc thu gom rác tại xã Hải Đông đã phát hiện một thùng carton, bên trong có 1 trẻ sơ sinh, cùng một giấy chứng sinh do Trung tâm Y tế TP. Móng Cái cấp ngày 16/3/2022.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi kèm theo một giấy chứng sinh - Ảnh minh họa: báo Giao thông

Đồng thời, trong giấy ghi rõ: Sản phụ là Lò Thị Thiện, SN 2005, trú tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trẻ sơ sinh sinh ngày 14/3/2022; giới tính nam, nặng 3,1kg; tình trạng sức khỏe tốt.

Ngay sau phát hiện đứa trẻ, bà Tần đã đem về và giao cho vợ chồng anh Sằn chăm nuôi. Hiện, UBND xã Quảng Minh đã ra thông báo tìm người thân cho bé trai này. Đồng thời, đến hết ngày 10/4, nếu không tìm được người thân cho bé, UBND xã Quảng Minh sẽ làm thủ tục pháp lý cho cháu bé theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-luc-lam-viec-nu-lao-cong-bat-ngo-phat-hien-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-o-bai-rac-460754.html