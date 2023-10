Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, theo Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, tối ngày 11/4, chị M. có đến nhà bà ngoại để tắm nhờ. Nhà bà ngoại chị M gần nhà đối tượng Hà (cửa hàng chị M. cách nhà đối tượng Hà khoảng 150 mét). Đến gần nhà bà ngoại, chị M. gặp Hà. Đối tượng Hà gọi chị M. nói chuyện. Hà và chị M. có nói chuyện qua lại, rồi xảy ra xô xát.

Mới đây, vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị sát hại vào tối ngày 11/4 khiến dư luận không khỏi xôn xao. Danh tính nạn nhân được xác định là D.T.T.M. (SN 1997), trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam. Theo Tổ Quốc, ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ việc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ được con dao dài mà Hà dùng làm hung khí gây án.

Sau đó, Hà rút dao đã chuẩn bị sẵn để trong người chém liên tiếp 12 nhát vào vùng cổ bên trái, đầu, mặt của chị M.. Chị M. gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Tân Yên nhưng tử vong trong đêm ngày 11/4.

Con dao đối tượng Hà chém chị M. - Ảnh: Tiền Phong

Gây án xong, đối tượng Hà vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Khi nhận được tin báo về vụ án, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Tân Yên, công an xã, dân quân tự vệ (tổng cộng hơn 100 người) tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng Hà trong đêm.