Vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị sát hại vào tối ngày 11/4 khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới đây, hung khí trong vụ việc đã được hé lộ.

Mới đây, vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị sát hại vào tối ngày 11/4 khiến dư luận không khỏi xôn xao. Danh tính nạn nhân được xác định là D.T.T.M. (SN 1997), trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam. Theo Tổ Quốc, ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ việc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ được con dao dài mà Hà dùng làm hung khí gây án. Nghi phạm Hà bị bắt giữ - Ảnh: Tổ Quốc Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, theo Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, tối ngày 11/4, chị M. có đến nhà bà ngoại để tắm nhờ. Nhà bà ngoại chị M gần nhà đối tượng Hà (cửa hàng chị M. cách nhà đối tượng Hà khoảng 150 mét). Đến gần nhà bà ngoại, chị M. gặp Hà. Đối tượng Hà gọi chị M. nói chuyện. Hà và chị M. có nói chuyện qua lại, rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, Hà rút dao đã chuẩn bị sẵn để trong người chém liên tiếp 12 nhát vào vùng cổ bên trái, đầu, mặt của chị M.. Chị M. gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Tân Yên nhưng tử vong trong đêm ngày 11/4. Con dao đối tượng Hà chém chị M. - Ảnh: Tiền Phong Gây án xong, đối tượng Hà vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Khi nhận được tin báo về vụ án, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Tân Yên, công an xã, dân quân tự vệ (tổng cộng hơn 100 người) tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng Hà trong đêm.

"Đến 10h 20 phút ngày 12/4, công an phát hiện Hà ẩn nấp tại khu vực nuôi gia súc đã bỏ hoang ở Tổ dân phố Cầu Thượng. Đối tượng che chắn bằng gỗ và vỏ bao lên người hòng qua mặt lực lượng chức năng" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin. Đối tượng Hà bị bắt giữ - Ảnh: Tiền Phong Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, tại cơ quan công an, Hà khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án, Hà có nhiều lần nói chuyện qua lại với chị M., nhưng không hợp nhau, xảy ra cự cãi. Hà ghét thái độ của chị M. khi nói chuyện, do chị M. không muốn bắt chuyện, quan hệ với Hà. Bởi vậy, Hà có ý định sát hại chị M.. Ngày 11/4, Hà chuẩn bị dao để sát hại chị M. Buổi chiều 11/4 trước khi gây án, đối tượng Hà đi lại nhiều lần trước cửa hàng quần áo của chị M.. Hà và chị M. có họ hàng xa. Tang lễ của nạn nhân - Ảnh: Khanh Linh Tiin Về phía gia đình nạn nhân, theo VTC News, người thân đã tổ chức tang lễ cho chị M.. Anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1997, người nhà nạn nhân) cho biết, trước đó mẹ của chị M đang ở Phú Quốc, sáng sớm nay mới có chuyến bay về. Khi vừa tới nơi, người mẹ đã khóc và ngất lịm đi khi chứng kiến linh cữu của con gái.

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