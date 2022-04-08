Cà Mau: Bàng hoàng nam sinh lớp 6 bất ngờ chạy ra khỏi lớp học rồi nhảy lầu

Vào ngày 8/4, một nam sinh lớp 6 ở Cà Mau bất ngờ chạy ra phía ngoài lan can rồi nhảy xuống sân trường ngay trong giờ sinh hoạt lớp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 8/4, một lãnh đạo thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh nhảy lầu trong giờ học.

Cụ thể, vào 6 giờ 50 ngày 8/4, em N.T.N (sinh năm 2010, ngụ khóm 1, thị trấn U Minh), hiện đang là học sinh lớp 6 của trường THCS Nguyễn Thái Bình đã từ trong phòng học đột nhiên chạy ra ngoài lan can trước lớp và nhảy xuống sân trường.

Vị lãnh đạo thị trấn U Minh chia sẻ: "Đang trong giờ sinh hoạt lớp thì em N đột nhiên chạy ra ngoài lan can trước lớp học và nhảy xuống sân trường. Em N có dấu hiệu trầm cảm, phụ huynh của em cũng biết và rất phiền lòng về vấn đề này".

Trường THCS Nguyễn Thái Bình, nơi nam sinh lớp 6 nhảy lầu trong giờ học - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, báo Tiền Phong đưa tin, vụ việc trên xảy ra làm em N. bị thương bên phần vai trái và cột sống. Sau đó, gia đình đã chuyển em N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Qua xác định ban đầu từ nhà trường, em N có dấu hiệu của trầm cảm và hoang tưởng. Đồng thời, nam sinh này cũng đã nhiều lần đòi tự tử. Hiện tại, huyện U Minh đã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc trên.

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