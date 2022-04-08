Thông tin MỚI về vụ cô gái Việt bị sát hại, giấu xác ở Nhật vì từ chối cho vay tiền

Xã hội 08/04/2022 19:41

Vào ngày 8/4, cảnh sát Nhật Bản đã có những thông tin mới về nghi phạm Toshiya Yamaguchi, người bị cáo buộc giết người và cướp tài sản của chị V.T.L.Q., 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vụ một người phụ nữ Việt bị sát hại, giấu xác tại Nhật Bản khiến dư luận bàng hoàng, vào ngày 8/4, cảnh sát Nhật Bản đã giao cho cơ quan công tố nước này nghi phạm Toshiya Yamaguchi, người bị cáo buộc giết người và cướp tài sản của chị V.T.L.Q (1991), quốc tịch Việt Nam.

Nghi phạm bị cáo buộc 3 tội danh, gồm giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể.

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Nghi phạm Toshiie Yamaguchi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo báo Người Lao Động, Yamaguchi khai nhận do cuộc sống khó khăn nên tấn công nạn nhân để lấy tiền. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Yamaguchi tới tiệm cơm và mời chị Q. đến căn hộ của mình vào sáng 3/4. Cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của Yamaguchi tối 3/4 và phát hiện người đàn ông này đang trong tình trạng nguy kịch với vết cắt ở cổ nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi quay lại khám nghiệm hiện trường sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể cô Q. bị giấu sau kệ tivi. Ngay sau đó, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yamaguchi vào ngày 6/4. Tại căn hộ của nghi phạm, lực lượng chức năng đã tìm thấy ví và túi xách của chị Q.. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, nghi phạm Yamaguchi khai sau khi giết chị Q., hắn đã lấy tiền của người phụ nữ này.

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Chị V.T.L.Q. bị sát hại ở Osaka, Nhật Bản - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Sau khi nhận được thông tin này, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt ở Osaka để tìm hiểu thêm thông tin. Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp tục theo dõi quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

CHÍNH THỨC: Chân dung kẻ sát hại, giấu xác người phụ nữ Việt Nam tại Nhật lộ diện, Bộ Ngoại giao chỉ đạo NÓNG quá trình điều tra, bảo vệ lợi ích của công dân

CHÍNH THỨC: Chân dung kẻ sát hại, giấu xác người phụ nữ Việt Nam tại Nhật lộ diện, Bộ Ngoại giao chỉ đạo NÓNG quá trình điều tra, bảo vệ lợi ích của công dân

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/4, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc một phụ nữ quốc tịch Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản.

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