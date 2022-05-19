Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong, ngày 18/5, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định, vào khoảng 1h ngày 12.5, do mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu DP trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết ), tài xế Phạm Văn Nam điều khiển ôtô biển số 30F-168.65 chạy đến quán TP cũng nằm trên đường Phạm Văn Đồng cách đó khoảng 50m.

Theo báo Lao Động, trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người và đã thông báo đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp theo quy định.

Khi Nam cùng bạn mình bước xuống xe thì bị H.X.H (sinh năm 1979) cùng một số người bạn của H dùng vũ lực tấn công. Bạn của Nam đi xe máy đến nơi, phát hiện sự việc nên vào can ngăn cũng bị nhóm của H đuổi đánh.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên được xe ôtô, Nam đã nổ máy điều khiển xe ôtô chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu và bị ném ly, ném bàn ghế vào ôtô.

Theo camera ghi lại, H đã quăng chiếc bàn vào xe ôtô và trượt ngã trước khi Nam điều khiển xe tông vào khiến H tử vong. Sau khi tông nạn nhân, Nam điều khiển xe ôtô rời khỏi hiện trường, hôm sau đến cơ quan công an đầu thú.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, qua giám định thương tật, tài xế Phạm Văn Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu, chấn thương đa phần mềm. Còn người bạn đi cùng với Nam trên xe bị xây xát ở tay, sưng vùng đầu và gáy cổ. Sau khi có kết luận tổn thương cơ thể của hai người trên, PC02 sẽ xử lý những người có liên quan theo quy định.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.