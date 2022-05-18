Vào ngày 18/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định mới đối với bị can Phạm Văn Nam (sinh năm 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Theo chia sẻ thông tin của Báo Người Lao Động, liên quan đến vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến một người tử vong ở Phan Thiết, vào ngày 18/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979; ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người". Sau khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra tùy theo chứng cứ thực tế thu thập được và các tình tiết của vụ án, cơ quan điều tra có thể đổi tội danh hoặc áp dụng các biện pháp tố tụng khác. Đối tượng Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo Zing đưa tin, vào tối 11/5, Phạm Văn Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Khoảng 0h15 ngày 12/5, nhóm này rời quán để ra khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết nhậu tiếp. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, ôtô của nhóm Nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước. Do chưa va chạm nên tài xế ôtô tiếp tục cho xe chạy tới quán Thuận Phát, cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm xe Mercedes vừa dừng trước quán Thuận Phát, một nhóm người đi xe máy đuổi tới, lao vào đánh tới tấp ông Nam và người bạn đi cùng. Sau khi thoát ra, ông Nam mở cửa lên xe rồi lái nhiều vòng trước quán Thuận Phát để truy sát những người đánh mình. Lúc này, nhóm người đi xe máy vẫn tiếp tục dùng bàn, ghế, cốc chén ném vào xe Mercedes. Theo hình ảnh camera ghi lại, một nhóm người đi xe máy đuổi tới, lao vào đánh tới tấp ông Nam và người bạn đi cùng - Ảnh: VTV Trong lúc truy đuổi, xe Mercedes đã tông ông Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết). Khi đó, ông Hải đang dùng một chiếc bàn inox (bàn ngồi nhậu) ném lên đầu ôtô rồi định bỏ chạy, nhưng trượt chân té ngã. Sau cú tông, ông Hải tử vong tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân tử vong do thủng phổi, mất nhiều máu. Gây án xong, ông Nam lái xe chạy thẳng vào TP.HCM. Đến 13h ngày 12/5, người này đến Cơ quan cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận, đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Kinh hoàng trước tài xế xe Mercedes truy sát tại Phan Thiết khiến một người tử vong Vào ngày 12/5, công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi vụ truy sát bằng xe 7 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.

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