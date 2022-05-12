Vào ngày 12/5, công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi vụ truy sát bằng xe 7 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi liên quan đến vụ tài xế dùng xe Mescedes truy sát gây chết người tại khu vực bờ kè (Phạm Văn Đồng), Phan Thiết.

Tài xế dùng ôtô truy sát khiến người đàn ông tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Điều tra ban đầu cho biết vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày 12/5, do mâu thuẫn, một người đàn ông điều khiển xe Mercedes màu trắng mang biển số TP.HCM chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng) và tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi) ngụ Phan Thiết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân, khi ôtô vừa tấp vào trước quán nhậu thì có nhóm người đi xe máy đến, sau đó 2 bên xảy ra đánh nhau. Tài xế lên ôtô tông vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết người.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Qua điều tra và xác minh, Tuổi trẻ online đưa tin, tài xế cầm lái xe 7 chỗ là Phạm Văn Nam (43 tuổi, quê Ninh Bình). Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, nghi phạm điều khiển xe Mercedes đã liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ sớm ra trình diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-truoc-tai-xe-xe-mercedes-truy-sat-tai-phan-thiet-khien-mot-nguoi-tu-vong-468130.html